Por acesso inédito, Atlético-CE terá de passar pelo melhor time da Série D

21:41 | Out. 04, 2021

Águia da Precabura irá enfrentar a Ferroviária-SP, dona da melhor campanha da competição, em duelo que irá decidir um dos quatro classificados à Terceirona em 2022. Primeira partida será no domingo, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte

Classificado às quartas de final da Série D, o Atlético-CE já garantiu a sua melhor participação em uma edição de Campeonato Brasileiro. Após vencer o Paragominas-PA no jogo de ida por 2 a 0, a Águia da Precabura perdeu a partida de volta por 2 a 1, mas garantiu a classificação com um 3 a 2 no placar agregado.

Agora o Atlético-CE precisa avançar apenas mais uma fase para conquistar uma vaga inédita na Série C em 2022. Para garantir o acesso, no entanto, a equipe cearense não terá vida fácil, já que irá enfrentar a Ferroviária-SP, dona da melhor campanha da competição.

Assim como aconteceu nas fases anteriores, a Águia da Precabura irá decidir a classificação jogando como visitante. O jogo de ida será no estádio Domingão, em Horizonte (CE) e está marcado para o próximo domingo, 10, às 15 horas. A partida de volta será no final de semana seguinte, dia 17, no mesmo horário, na arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Raimundo Wágner pode perder uma peça importante para os jogos contra a Ferroviária. O atacante Dudu Itapajé será julgado pelo STJD nesta terça-feira, 5, após ter sido expulso por se envolver em uma confusão na partida contra o Treze-PB, na 13ª rodada da fase de grupos da Série D. Se for considerado culpado, o atleta pode ser suspenso por até 18 jogos.

Sobre o assunto Tabela da Pré-Copa do Nordeste sofre mudanças; jogos de Floresta e Atlético-CE são afetados

CBF detalha tabela das quartas de final da Série D; veja quando e onde serão os jogos do Atlético-CE

Para o duelo decisivo nas quartas de final, o time atleticano buscará repetir o que fez contra o Paragominas e largar na frente no confronto. Para isso, a equipe cearense terá de fazer o que nenhum time fez na competição: vencer a Ferroviária quando a equipe paulista joga fora dos seus domínios.



Invicta há 17 jogos na Série D, a Ferroviária ainda não perdeu jogando longe de Araraquara. Treinada pelo ex-jogador Elano, a Locomotiva tem 70% de aproveitamento como visitante na competição. Em nove partidas disputadas, foram cinco vitórias e quatro empates, com dez gols marcados apenas dois sofridos.

Já o Atlético-CE oscilou quando jogou em casa. Em nove jogos atuando como mandante, a equipe cearense acumulou quatro vitórias, três empates e duas derrotas na competição, com 55% de aproveitamento. Foram 15 gols marcados e dez sofridos.

Tags