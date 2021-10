Guarany de Sobral perde por 2 a 0 para o Campinense e é eliminado da Série D

No Junco, Cacique do Vale é derrotado outra vez pela Raposa, com gols de Fábio Lima e Anselmo, e se despede da terceira fase da competição nacional

Sob forte sol no estádio do Junco, o Guarany de Sobral sofreu nova derrota para o Campinense-PB, desta vez por 2 a 0, na tarde deste domingo, 3, no duelo de volta da terceira fase, e foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo da Raposa por 2 a 1 no jogo de ida, em Campina Grande/PB, o Cacique do Vale precisava vencer para avançar na competição nacional e se classificar para o mata-mata do acesso. Apesar disso, foram os visitantes que tiveram postura mais ofensiva e criaram as melhores oportunidades da partida.

O Rubro-Negro de Sobral teve dificuldade para construir lances ofensivos e pouco assustou o goleiro Mauro Iguatu. Já o time paraibano obrigou o arqueiro Théo a trabalhar e evitar um placar mais elástico, com gols ainda no primeiro tempo.

Os dois tentos do confronto foram anotados na segunda etapa. Aos 39 minutos, Serginho Paulista fez jogada individual na entrada da área e tocou em profundidade para Fábio Lima, que recebeu na ponta esquerda e tocou por cobertura na saída do goleiro Théo. Aos 47, o próprio camisa 10 encheu o pé em cobrança de falta da entrada da área, o goleiro espalmou, e Anselmo arrematou de voleio na área para fazer 2 a 0.

O revés no mata-mata encerra a participação do Guarany de Sobral na Quarta Divisão. Na primeira fase, a equipe comandada por Vladimir de Jesus liderou o Grupo A2, com 28 pontos. Na etapa seguinte, despachou o Galvez-AC com empate em 0 a 0 e vitória por 2 a 0.

A queda na Série D deixa o Cacique fora do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, uma vez que foi rebaixado no Campeonato Cearense deste ano. A chance de preencher o calendário com uma competição nacional será conseguir uma vaga na Copa do Brasil de 2022 com o título da Taça Fares Lopes, que será dipustada ainda em 2021.

