Precisando vencer para avançar na Série D, Guarany de Sobral recebe o Campinense

Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Cacique do Vale precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conseguir vaga no tempo normal. Time paraibano avança com empate

O Guarany de Sobral recebe o Campinense-PB neste domingo, 3, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral (CE). A partida é válida pela volta da fase de oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Em desvantagem no confronto, o Cacique do Vale precisa vencer o confronto por, ao menos, dois gols de diferença para garantir a vaga direta às quartas de final da competição. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis, já que a CBF não adota mais o critério do gol qualificado como desempate. No jogo de ida, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), a equipe cearense perdeu por 2 a 1.

O time sobralense encerra a preparação para o jogo decisivo contra o Campinense neste sábado, com a realização de treino técnico. A lista de relacionados para o duelo só será divulgada após o treinamento, quando o técnico Vladimir de Jesus deve definir a equipe titular para o confronto. Ciente da importância da partida, o treinador falou sobre os preparativos para a decisão.

"Tivemos uma semana muito boa de trabalho. Buscamos equilibrar a equipe nas partes física, técnica, tática e, principalmente, na parte psicológica pra que a gente tenha o melhor Guarany possível dentro de campo. Com todo respeito ao Campinense, mas sabendo da nossa força, capacidade e de tudo que a gente pode fazer, vamos em busca do nosso sonho".

Assim como ocorreu na partida de ida, o jogo deste domingo no estádio do Junco será com os portões fechados. O treinador do Cacique do Vale comentou sobre a falta que faz a torcida e agradeceu aos torcedores que acompanharam o treinamento realizado nesta sexta-feira, 1º, para incentivar os jogadores.

"A gente sabe de todo movimento que a torcida do Guarany vem fazendo e como isso é importante. Eu digo isso desde que cheguei aqui. O que mais sentimos falta é a torcida na arquibancada. O quando a torcida é presente, vibrante e atua no momento decisivo. Eu não tinha dúvida de que a nossa torcida ia fazer o papel dela".

O Guarany encerrou a primeira fase da competição em primeiro lugar do Grupo A2, com 28 pontos. Já o Campinense fechou o Grupo A3 em segundo, com 25 pontos. O classificado no confronto entre os dois times só irá saber o seu adversário após a realização de todos os jogos desta fase. Isso porque o chaveamento das quartas de final ocorre de acordo com as campanhas dos clubes desde a fase de grupos da competição.

