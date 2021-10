Atlético-CE visita Paragominas-PA para garantir vaga nas quartas de final da Série D

O Atlético Cearense fará uma longa viagem até o interior do Pará, onde enfrentará o Paragominas-PA, neste domingo, 3, às 16 horas, na Arena Verde. A partida é válida pela volta da fase de oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Como venceu a primeira partida do confronto por 2 a 0, a Águia da Precabura terá a vantagem de avançar com vitória, empate e até revés por até um gol de diferença. Se for derrotado por dois gols, a decisão será nos pênaltis, já que a CBF não adota mais o critério do gol marcado fora de casa como desempate.

Após cumprirem suspensão no jogo de ida, o zagueiro Edgar e o atacante Dudu Itapajé voltam a ficar à disposição do técnico Raimundo Wágner. Antes do embarque para o estado paraense, realizado nesta sexta-feira, todo o elenco atleticano testou negativo para Covid-19. Desta maneira, a Água da Precabura não terá desfalques para o confronto decisivo.

Assim como ocorreu na partida de ida, no estádio estádio Domingão, em Horizonte (CE), o jogo deste domingo na Arena Verde, em Paragominas (PA), será com os portões fechados. O classificado no confronto entre os dois times só irá saber o seu adversário após a realização de todos os jogos desta fase. Isso porque o chaveamento das quartas de final ocorre de acordo com as campanhas dos clubes desde a fase de grupos da competição.



