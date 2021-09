FutCast #177 - Ceará e Fortaleza voltam a vencer na Série A | Pontos positivos e negativos

O FutCast desta semana repercute o fim do jejum de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro e os pontos positivos e negativos das atuações. O Vovô bateu a Chapecoense-SC por 1 a 0, com gol do atacante Jael, na Arena Castelão, enquanto o Tricolor venceu o Sport-PE pelo mesmo placar, com tento do zagueiro Marcelo Benevenuto, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, nos confrontos válidos pela 22ª rodada da Série A.

Com apresentação de Thiago Minhoca e comentários de Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisa os principais fatos do futebol cearense no FutCast.

Ouça abaixo o episódio 177 completo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags