Transmissão ao vivo de Ferroviário x Floresta pelo Brasileirão Série C; acompanhe narração

O Tubarão da Barra enfrenta o Lobo da Vila Manoel Sátiro logo mais, às 17 horas, no Vovozão, pela 18ª rodada da Série C.

O Ferroviário encara o Floresta logo mais, às 17 horas, no Vovozão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Na quinta colocação do Grupo A e com 24 pontos, só a vitória interessa ao Tubarão da Barra para manter viva a chance de classificação para a próxima fase da competição. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:

