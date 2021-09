Guarany de Sobral visita Campinense mirando vaga nas quartas de final da Série D

O Guarany de Sobral já se encontra em Campina Grande (PB) para o jogo de ida contra o Campinense-PB pelas oitavas de final do Brasileirão Série D, que ocorre neste sábado, 25, às 16 horas, no Estádio Amigão.

O Cacique do Vale chega nesta fase depois de eliminar o Galvez-AC, após arrancar um empate fora de casa, e vencer em Sobral. Já o Campinense passou pelo Sergipe nos pênaltis, com dois empates no tempo normal.

O time sobralense finalizou os trabalhos para o jogo de amanhã no CT do Perlima-PB, um dos rivais do Campinense no município paraibano. Sem suspensões, o treinador Vladimir de Jesus terá todo o elenco à disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time titular do Guarany deve ser o mesmo que jogou contra o Galvez no último fim de semana: Théo; André Mascena, Danilo Cirqueira, Airton Júnior e Mattheus; Iago, Paulista, Raí e Hugo; Passira e Geraldo.

Apesar de a CBF ter liberado presença de público nos jogos das oitavas de final da Série D, os dois confrontos entre Campinense e Guarany não terão torcida. A negativa se dá em razão da proibição no decreto municipal de Sobral — por isonomia, o Campinense também não pode receber torcedores.

O Guarany terminou a primeira fase em primeiro lugar do Grupo A2, com 28 pontos, enquanto o Campinense fechou o Grupo A3 em segundo, com 25 pontos. Com campanha melhor, o time cearense terá a vantagem de decidir em casa. A partida da volta será no domingo, 3 de outubro, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral.

Tags