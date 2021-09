Atlético Cearense e Juazeirense se enfrentam por vaga nas oitavas de final da Série D

No primeiro confronto entre as equipes, no Domingão, em Horizonte (CE), o resultado foi 1 a 1. Qualquer vitória garante a classificação da Águia da Precabura às oitavas de final da competição

O Atlético Cearense encerrou a preparação para o jogo de volta diante do Juazeirense-BA, que acontece neste sábado, 18, às 16 horas, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), pela 2ª fase da Série D. No primeiro encontro entre as equipes, no Domingão, em Horizonte (CE), o resultado foi 1 a 1.

Com o resultado, qualquer vitória garante a classificação da Águia da Precabura às oitavas de final do campeonato. Um novo empate leva a disputa pela vaga aos pênaltis. A equipe baiana tem a vantagem de decidir o embate em seus domínios por ter terminado a primeira fase melhor colocado que o clube cearense.

Sobre o assunto Invicto no Junco, Guarany de Sobral enfrenta o Galvez pela Série D visando a classificação

Ferroviário encerra a preparação e embarca para o confronto diante do Manaus pela Série C

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de embarcar para Juazeiro (BA), o elenco atleticano se concentrou em Petrolina (PE), onde intensificou os treinamentos durante a quinta e a sexta-feira. Sob o comando do treinador Raimundo Wagner, o grupo de jogadores realizou atividades com foco em jogadas ensaiadas, além do tradicional "rachão".

Na primeira fase do torneio, o Atlético-CE foi o quarto colocado do Grupo A3, com 21 pontos. Em 14 partidas disputadas, a Águia da Precabura venceu seis, perdeu cinco e empatou três vezes, totalizando 50% de aproveitamento.



Tags