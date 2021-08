No Tocantins, Guarany-S tenta classificação antecipada para próxima fase da Série D

As equipes cearenses finalizaram a nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, 31, com uma vitória, um empate e uma derrota. O derrotado foi o Atlético Cearense, que ficou fora da zona de classificação para a segunda fase, com 11 pontos. Já o Caucaia venceu após três derrotas seguidas e saiu da lanterna. O Guarany de Sobral empatou e segue no G-4.



O Atlético Cearense poderia ter se firmado entre os quatro primeiros colocados do grupo A3 da Série D, mas o revés por 3 a 0 diante do Campinense-PB, neste sábado, 31, no estádio Amigão, Campina Grande-PB, em confronto direto pela zona de classificação, deixou a equipe comandada pelo treinador Raimundo Wágner na quinta colocação, com 11 pontos, um a menos que o Treze-PB, quarto colocado. Na próxima rodada, o Atlético-CE enfrenta o América-RN, sábado, 7/8, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte-CE.

Após três rodadas seguidas sofrendo derrotas, o Caucaia venceu o Sousa-PB, por 1 a 0, e saiu da última colocação do grupo A3. Com 8 pontos, a Raposa abriu 2 pontos de vantagem para o Central, novo lanterna. Na próxima rodada, a equipe comandada pelo treinador Sergivaldo Cobel irá enfrentar o ABC-RN, domingo, 8/8, às 18 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal-RN.

O Guarany de Sobral continua firme no G-4 do grupo A2. O Cacique do Vale se manteve na segunda posição, com 16 pontos, após o empate por 1 a 1 contra o Imperatriz-MA. O Rubro-Negro enfrenta o líder 4 de Julho-PI, que soma 17 pontos, em confronto direto pelo topo da tabela, no sábado, 7/8, às 16 horas, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri-PI.



