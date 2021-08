Ferroviário enfrenta Tombense-MG em disputa direta pelo G-4 da Série C

Ferroviário e Tombense-MG se enfrentarão neste sábado, 21, às 15 horas, no Elzir Cabral, pela 13ª rodada da Série C, no acirrado Grupo A. Em um embate direto por vaga no G-4, ambos com 18 pontos, os mineiros (4º) e o Tubarão da Barra (6º) estão apenas a dois do líder da Chave, o Botafogo-PB, com 20. Restando seis jogos para o fim da primeira fase, seis clubes ainda estão brigando pelas quatro primeiras colocações e a ponta da tabela.

No reencontro entre os times, o Ferrão quer descontar o resultado do primeiro turno, em que o clube coral acabou derrotado por 3 a 0 pelo Gavião-Carcará, no Tombos, na quarta rodada. O revés foi o primeira dos cearenses na terceira divisão e levou aos comandados de Diá a uma sequência de três jogos sem vitória.

Agora no Elzir Cabral, as equipes fazem o duelo da defesa menos vazada contra o melhor ataque do Grupo A. Com apenas sete gols sofridos em 12 jogos, o Ferroviário divide o posto com o Botafogo-PB e são as defesas mais eficientes de toda Série C. Já a Tombense-MG e o Manaus são os clubes mais efetivos da Chave, com 16 gols, e o segundo de toda competição, atrás do Ypiranga-RS, com 20.

Oposto ao bom desempenho defensivo, o Ferroviário tem deixado a desejar no parte ofensiva. A equipe cearense marcou apenas oito gols na competição nacional, sendo o segundo ataque menos efetivo do Grupo A – empatado com o Jacuipense-BA e à frente do Santa Cruz-PE (6) – e o terceiro pior de toda a divisão – na outra Chave, o Oeste-SP balançou as redes sete vezes.

Além do embate entre defesa e ataque de Ferrão e Gavião-Carcará, outros dois clubes fazem confronto direito na rodada. O Volta Redonda-RJ (5º) recebe o Paysandu (2º) no Raulino de Oliveira, no domingo, 22. Os cariocas são uma das quatro equipes – o Ferrão, a Tombense e o Manaus – que estão com 18 pontos. Na vice-liderança, o Papão do Curuzu tem 19.

Devido à forte disputa entre seis clubes para quatro vagas na próxima fase da Série C, o atleta coral Emerson Souza afirmou que a partida entre o time da Barra do Ceará e os mineiros é tratada como um “divisor de águas” para os cearenses na competição.

"Esse jogo está sendo tratado como um divisor de águas. Se ganharmos, vamos para o topo da tabela. Saímos um pouco do G-4, que é onde queremos estar sempre. Estamos focados para esse jogo e tenho certeza de que vamos conseguir a vitória", relatou o volante.

Ficha técnica:



Local: Elzir Cabral

Data/Horário: Sábado, 22, às 15 horas



Árbitro: Diego da Silva Castro

Árbitro Assistente 1: Mauro Cezar Evangelista de Sousa

Árbitro Assistente 2: Janystony Rabelo de Melo



Escalações:



Ferroviário



Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza e Dudu; Mauri, Augusto e Edson Cariús. Tec: Francisco Diá

Tombense



Felipe; David, Moisés, Roger, Manoel; Eduardo Neto, Gustavo, Jean Lucas; Everton, Vitinho e Rubens. Tec. Rafael Guanaes

