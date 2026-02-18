Ceará divulga horário dos check-ins para duelo contra o Floresta

O plano "Vovô de Ouro" tem prioridade um no momento de garantir o seu lugar e terá como opções todas as arquibancadas disponibilizadas pelo Alvinegro

O Ceará divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, o horário dos check-ins para o duelo contra o Floresta, válido pela volta das semifinais do Campeonato Cearense. A partida ocorre no estádio Presidente Vargas, às 18 horas, neste domingo, 22.

