Ceará divulga horário dos check-ins para duelo contra o Floresta

Ceará divulga horário dos check-ins para duelo contra o FlorestaO plano "Vovô de Ouro" tem prioridade um no momento de garantir o seu lugar e terá como opções todas as arquibancadas disponibilizadas pelo Alvinegro
O Ceará divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, o horário dos check-ins para o duelo contra o Floresta, válido pela volta das semifinais do Campeonato Cearense. A partida ocorre no estádio Presidente Vargas, às 18 horas, neste domingo, 22.
O plano "Vovô de Ouro" tem prioridade um no momento de garantir o seu lugar e terá como opções todas as arquibancadas disponibilizadas pelo Alvinegro. Com prioridade dois, é a vez dos contratantes do plano "Mais Querido" garantirem o seu lugar.
Ainda na quarta-feira, os assinantes do "Campeão da Popularidade" podem garantir sua vaga no confronto. Os que possuem os planos "Time do Povo" e "Consulado Alvinegro" só poderão garantir suas vagas na quinta-feira, 19, a partir das 9 horas.
A presença deve ser confirmada por meio do site oficial do programa de sócios do Ceará, ou no aplicativo oficial do clube. Para aqueles que ainda não são sócios, o clube deve divulgar arquibancada e valores dos ingressos em breve.
Leia mais
Horários dos check-ins do Ceará:
- 14h - Vovô de Ouro
- 16h - Mais Querido
- 18h - Campeão da Popularidade
- 9h da quarta-feira, 19- Time do Povo e Consulado Alvinegro