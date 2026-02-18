Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará divulga horário dos check-ins para duelo contra o Floresta

Ceará divulga horário dos check-ins para duelo contra o Floresta

O plano "Vovô de Ouro" tem prioridade um no momento de garantir o seu lugar e terá como opções todas as arquibancadas disponibilizadas pelo Alvinegro
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, o horário dos check-ins para o duelo contra o Floresta, válido pela volta das semifinais do Campeonato Cearense. A partida ocorre no estádio Presidente Vargas, às 18 horas, neste domingo, 22.

O plano "Vovô de Ouro" tem prioridade um no momento de garantir o seu lugar e terá como opções todas as arquibancadas disponibilizadas pelo Alvinegro. Com prioridade dois, é a vez dos contratantes do plano "Mais Querido" garantirem o seu lugar.

Ainda na quarta-feira, os assinantes do "Campeão da Popularidade" podem garantir sua vaga no confronto. Os que possuem os planos "Time do Povo" e "Consulado Alvinegro" só poderão garantir suas vagas na quinta-feira, 19, a partir das 9 horas.

A presença deve ser confirmada por meio do site oficial do programa de sócios do Ceará, ou no aplicativo oficial do clube. Para aqueles que ainda não são sócios, o clube deve divulgar arquibancada e valores dos ingressos em breve.

Leia mais

Horários dos check-ins do Ceará:

  • 14h - Vovô de Ouro
  • 16h - Mais Querido
  • 18h - Campeão da Popularidade
  • 9h da quarta-feira, 19- Time do Povo e Consulado Alvinegro

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar