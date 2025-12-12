Ceará acerta a contratação do técnico Mozart para temporada de 2026

Atual campeão da Série B com o Coritiba, o treinador assinou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026

Atual campeão da Série B com o Coritiba, o treinador terá a missão de participar da montagem do elenco visando a Segundona, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O Ceará acertou, nesta sexta-feira, 12, a contratação de Mozart como novo técnico da equipe para a temporada de 2026. Conforme antecipou o Esportes O POVO , o clube alvinegro tinha o profissional de 46 anos como "plano A" na lista de nomes debatidos para assumir o Vovô.

O maior objetivo, claro, é recolocar a equipe na elite do futebol brasileiro. Para isso, Mozart conta com bom histórico recente na segunda divisão: conquistou o acesso com o Mirassol em 2024 e levantou a taça do certame com o Coxa neste ano.

Conforme apuração, o técnico se enquadra no "perfil" traçado pelo departamento de futebol alvinegro: um profissional que tem experiência na Série B e boa gestão de grupo como principais características.



O trabalho de Mozart no Ceará já iniciará neste fim de semana, quando terá reuniões para debater possíveis contratações e saídas do clube. O primeiro contato com o elenco será no dia 26 de dezembro na reapresentação do grupo de forma remota. A primeira atividade em Porangabuçu está prevista para 2 de janeiro.