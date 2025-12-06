Pedro Henrique treina e deve reforçar Ceará contra o Palmeiras

Ponta de 35 anos vinha tratando um desconforto na posterior da coxa esquerda, sofrido no duelo ante o Mirassol

O atacante Pedro Henrique deve ser reforço do Ceará diante do Palmeiras neste domingo, 7, em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme apurou o Esportes O POVO, o camisa 7 treinou com o grupo e ficará à disposição do técnico Léo Condé para o duelo.

Fora das partidas contra Cruzeiro e Flamengo, o ponta de 35 anos vinha tratando um desconforto na posterior da coxa esquerda, sofrido no duelo ante o Mirassol.