Palmeiras terá seis desfalques no time titular contra o Ceará; veja nomes

Palmeiras terá seis desfalques no time titular contra o Ceará; veja nomesTécnico do Verdão, Abel Ferreira vai escalar uma equipe mista para encarar o Vovô, que busca vitória para se garantir na Série A de 2026
Adversário do Ceará na 38ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras terá uma série de desfalques para o confronto entre as equipes neste domingo, 7, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão. Ao todo, seis titulares alviverdes estão de fora do duelo.
Após decisão da comissão técnica, quatro jogadores não viajaram para a capital cearense: Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque. Conforme informado pelo próprio clube, as ausências acontecem devido ao desgaste acumulado durante o ano e ao fato de o Verdão ter sua posição definida no certame: vice-líder.
Além deles, o lateral-esquerdo Piquerez e e o meio-campista Raphael Veiga também não enfrentarão o Vovô por conta de suspensão. O primeiro foi expulso contra o Atlético-MG, no meio de semana, enquanto o camisa 23 completou a série de três cartões amarelos.
Outros desfalques do clube paulista para o confronto são Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Emiliano Martínez. Eles seguem em recuperação de suas lesões junto ao departamento médico.
Com isso, Abel Ferreira vai escalar uma equipe mista para encarar o Vovô, que busca vitória para se garantir na Série A de 2026.