Palmeiras terá seis desfalques no time titular contra o Ceará; veja nomes

Adversário do Ceará na 38ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras terá uma série de desfalques para o confronto entre as equipes neste domingo, 7, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão. Ao todo, seis titulares alviverdes estão de fora do duelo. Após decisão da comissão técnica, quatro jogadores não viajaram para a capital cearense: Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque. Conforme informado pelo próprio clube, as ausências acontecem devido ao desgaste acumulado durante o ano e ao fato de o Verdão ter sua posição definida no certame: vice-líder.