Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Dieguinho e Flaco López disputam lance no jogo Palmeiras x Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em clima de decisão, o Ceará recebe o Palmeiras neste domingo, 7, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília), em confronto da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Vovô almeja conquistar o resultado positivo para, enfim, garantir seu lugar na elite do futebol brasileiro em 2026. Atualmente, o time ocupa a 15ª posição, com 43 pontos, enquanto o Verdão, que joga para cumprir tabela, aparece em segundo, com 73.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: como chega o Vovô Pressionado pelo resultado positivo para eliminar qualquer chance de rebaixamento, a equipe alvinegra trata o duelo ante o Alviverde como uma "final". Isso porque, em caso de vitória, o clube estará matematicamente garantido na próxima edição do Brasileirão e, de quebra, ainda pode carimbar vaga na Sul-Americana. Já se o placar terminar empatado, o Vovô precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou tropeço do Vitória. No pior cenário, com derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do Fortaleza, empate ou derrota do Vitória e não vitória do Internacional. Ciente da importância do duelo, o zagueiro e capitão Willian Machado ressaltou que o grupo tem que estar "mobilizado" para alcançar o grande objetivo do ano. Ao todo, mais de 50 mil torcedores vão apoiar a equipe nas arquibancadas.

"Temos que estar muito mobilizados. Não temos mais margem e nem jogo futuro, é esse jogo, são esses 90 minutos que temos. Temos mais uma oportunidade de deixar tudo que passou para trás e focar nos três pontos [...] Estamos na nossa casa, ao lado do nosso torcedor, que vai fazer seu papel como sempre faz. Vai ser uma atmosfera muito boa para a gente desenvolver. É uma final para nós, estamos tratando assim", comentou em entrevista coletiva na sexta-feira, 5. Para o confronto, o Vovô terá quase toda a força máxima disponível. Sem suspensos, a única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que realizou tratamento durante a semana após desconforto muscular. Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: como chega o Verdão Do outro lado, o time comandado por Abel Ferreira chega ao confronto para cumprir tabela. Sem chance de ser alcançado pelo terceiro colocado, Cruzeiro, e com a certeza do vice-campeonato, o Verdão decidiu antecipar férias para alguns titulares, como Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque.

Com isso, o quarteto não viajou para a capital cearense e está fora do confronto. Além deles, o lateral-esquerdo Piquerez e e o meio-campista Raphael Veiga também não enfrentarão o Vovô devido suspensão. O primeiro foi expulso contra o Atlético-MG, no meio de semana, enquanto o camisa 23 completou a série de três cartões amarelos. Outros desfalques do clube paulista para o jogo são Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Emiliano Martínez. Eles seguem em recuperação de suas lesões junto ao departamento médico. Diante do cenário, o técnico português vai escalar uma equipe alternativa para encarar o Vovô no último compromisso da temporada.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do centroavante Pedro Raul, artilheiro e titular absoluto do time. Com 16 gols na temporada, ele é peça crucial no setor ofensivo do Ceará. Já pelo lado do Verdão, o protagonismo tende a ser do também centroavante Flaco López, que soma 24 gols em 2025. Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Palmeiras se enfrentaram em 36 jogos oficiais, com 22 vitórias do Alviverde, 10 empates e seis triunfos do Vovô. Neste ano, os times mediram forças em três oportunidades, que terminaram com vitórias paulistas. O levantamento do retrospecto é do site oGol.