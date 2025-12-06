Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste domingo, 7, na Arena Castelão, em duelo válido pela 38ª rodada do certame nacional
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em clima de decisão, o Ceará recebe o Palmeiras neste domingo, 7, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília), em confronto da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na partida, o Vovô almeja conquistar o resultado positivo para, enfim, garantir seu lugar na elite do futebol brasileiro em 2026. Atualmente, o time ocupa a 15ª posição, com 43 pontos, enquanto o Verdão, que joga para cumprir tabela, aparece em segundo, com 73.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: como chega o Vovô

Pressionado pelo resultado positivo para eliminar qualquer chance de rebaixamento, a equipe alvinegra trata o duelo ante o Alviverde como uma "final". Isso porque, em caso de vitória, o clube estará matematicamente garantido na próxima edição do Brasileirão e, de quebra, ainda pode carimbar vaga na Sul-Americana.

Já se o placar terminar empatado, o Vovô precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou tropeço do Vitória. No pior cenário, com derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do Fortaleza, empate ou derrota do Vitória e não vitória do Internacional.

Ciente da importância do duelo, o zagueiro e capitão Willian Machado ressaltou que o grupo tem que estar "mobilizado" para alcançar o grande objetivo do ano. Ao todo, mais de 50 mil torcedores vão apoiar a equipe nas arquibancadas. 

"Temos que estar muito mobilizados. Não temos mais margem e nem jogo futuro, é esse jogo, são esses 90 minutos que temos. Temos mais uma oportunidade de deixar tudo que passou para trás e focar nos três pontos [...] Estamos na nossa casa, ao lado do nosso torcedor, que vai fazer seu papel como sempre faz. Vai ser uma atmosfera muito boa para a gente desenvolver. É uma final para nós, estamos tratando assim", comentou em entrevista coletiva na sexta-feira, 5.

Para o confronto, o Vovô terá quase toda a força máxima disponível. Sem suspensos, a única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que realizou tratamento durante a semana após desconforto muscular.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: como chega o Verdão

Do outro lado, o time comandado por Abel Ferreira chega ao confronto para cumprir tabela. Sem chance de ser alcançado pelo terceiro colocado, Cruzeiro, e com a certeza do vice-campeonato, o Verdão decidiu antecipar férias para alguns titulares, como Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque.

Com isso, o quarteto não viajou para a capital cearense e está fora do confronto. Além deles, o lateral-esquerdo Piquerez e e o meio-campista Raphael Veiga também não enfrentarão o Vovô devido suspensão. O primeiro foi expulso contra o Atlético-MG, no meio de semana, enquanto o camisa 23 completou a série de três cartões amarelos.

Outros desfalques do clube paulista para o jogo são Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Emiliano Martínez. Eles seguem em recuperação de suas lesões junto ao departamento médico.

Diante do cenário, o técnico português vai escalar uma equipe alternativa para encarar o Vovô no último compromisso da temporada.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do centroavante Pedro Raul, artilheiro e titular absoluto do time. Com 16 gols na temporada, ele é peça crucial no setor ofensivo do Ceará. Já pelo lado do Verdão, o protagonismo tende a ser do também centroavante Flaco López, que soma 24 gols em 2025.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Palmeiras se enfrentaram em 36 jogos oficiais, com 22 vitórias do Alviverde, 10 empates e seis triunfos do Vovô. Neste ano, os times mediram forças em três oportunidades, que terminaram com vitórias paulistas. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: análise de Lucas Mota

"O Ceará precisa combinar ousadia e eficiência para superar o Palmeiras. Espero que Condé opte por uma equipe mais ofensiva, que se imponha em casa e consiga empurrar o Alviverde para o próprio campo. Mesmo que o Vovô abra o placar cedo, manter a intensidade será crucial. Quanto mais rápido o time resolver a partida, menor o risco de sofrer no fim", avalia o jornalista e colunista do O POVO.

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Palmeiras

4-3-3: Carlos Miguel, Khellven, Benedetti, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Mauricio; Allan, Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 7/12/2025
  • Horário: 16 horas
  • Árbitro: Bruno Arleu De Araujo/RJ
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinh/RJ
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Ceará x Palmeiras pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Record
  • Cazé TV
  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar