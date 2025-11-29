Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Ceará e Cruzeiro vão a campo pelo Brasileirão

Vovô e Cabuloso se enfrentam a partir das 21 horas, na Arena Castelão (CE) pela 36ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ceará e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 29 de novembro (29/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé.

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Wallace, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

