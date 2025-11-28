Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste sábado, 29, na Arena Castelão, em duelo válido pela 36ª rodada do certame nacional
De olho em assegurar a vaga na Série A de 2026, o Ceará recebe o Cruzeiro neste sábado, 29, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília), em confronto da 36ª rodada da competição nacional.

No embate, o Vovô mira conquistar o resultado positivo para, além de garantir matematicamente a permanência, se aproximar da vaga na Sul-Americana do próximo ano. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 42 pontos, enquanto o Cabuloso, que tem chances remotas de título, aparece em terceiro, com 68.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: como chega o Vovô

Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas, o time comandado por Léo Condé encara o confronto com o objetivo claro de reencontrar o caminho das vitórias para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Com isso, um triunfo diante do seu torcedor seria crucial para a equipe "respirar mais aliviada" na tabela e voltar a focar em uma vaga na Sula de 2026.

Ciente da relevância de conquistar os três pontos em casa, o volante Vinicius Zanocelo projetou o jogo entre os times em entrevista coletiva na quinta-feira, 27, no CT de Porangabuçu. 

"É um jogo que levamos como uma final, como todos os outros que jogamos. É de uma importância muito grande, porque estamos a três pontos de conquistar o nosso objetivo principal. Realmente é um duelo de extrema importância, que vamos trabalhar muito nesses dias que faltam para ele, para podermos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os três pontos", disse o camisa 25.

Para a partida, o Vovô terá três retornos: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. O primeiro se recuperou de lesão sofrida no Clássico-Rei, no dia 6, e deve ficar à disposição, enquanto os outros dois voltam após cumprirem suspensão contra o Mirassol. A única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que sentiu desconforto no último jogo e realizou tratamento durante a semana.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: como chega o Cabuloso

Do outro lado, a Raposa vive boa fase e chega com a confiança em dia por acumular 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. No domingo, 23, o time cruzeirense fez uma das suas melhores atuações na temporada e bateu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão.

Agora, a meta é pontuar fora de casa para assumir a vice-liderança da competição, visto que tem dois pontos a menos que o Palmeiras. Para isso, o técnico Leonardo Jardim deve escalar força máxima em campo. O único desfalque é o volante Lucas Romero, suspenso por terceiro cartão amarelo.

Para além da Série A, o Cruzeiro disputará, em dezembro, as semifinais da Copa do Brasil diante do Corinthians. A ideia da comissão é manter o nível de competividade alto para o time seguir numa crescente até o torneio mata-mata.

"O objetivo foi atingido (vaga na Libertadores), mas não queremos perder posição na tabela. Precisamos manter o ritmo, deixar os titulares e continuar com intensidade nos próximos dois jogos", disse o comandante celeste.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Galeano, que é titular absoluto do time. Com gols, assistências e entrega tática, ele é peça crucial no setor ofensivo do Ceará. Já pelo lado do Cabuloso, o protagonismo tende a ser do atacante Kaio Jorge, artilheiro isolado da Série A com 21 gols.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Cruzeiro se enfrentaram em 13 jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro. São três vitórias do Vovô, cinco empates e quatro triunfos da Raposa. No primeiro turno, o Alvinegro venceu os mineiros por 2 a 1, de virada, em Belo Horizonte (MG). O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

"O Ceará recebe um motivado Cruzeiro no Castelão e tem a necessidade de ganhar para se garantir matematicamente na Série A, afastando qualquer preocupação com o rebaixamento nas rodadas finais. O Alvinegro vive momento de oscilação e precisa melhorar o rendimento em casa, que deixou a desejar em 2025 devido a tropeços inesperados. O desafio da vez não é simples, já que a Raposa está de olho na vice-liderança e tentará se vingar do duelo do primeiro turno, em que o Vovô surpreendeu e ganhou em pleno Mineirão", avalia o jornalista e colunista do O POVO.

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lourenço; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 29/11/2025
  • Horário: 21 horas
  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
  • Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Ceará x Cruzeiro pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Record
  • Cazé TV
  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

