Transmissão de Mirassol x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Atacante Galeano no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Mirassol e Ceará se enfrentam no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), hoje, 24, às 19 horas pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Escalação do Mirassol: 4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Ceará

O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 14ª posição na tabela, somando 42 pontos. Embora tenha reagido nas últimas rodadas, o Vovô ainda possui um risco matemático — ainda que pequeno — de rebaixamento. Uma vitória fora de casa, porém, praticamente encerra qualquer ameaça, já que levaria a equipe aos 45 pontos, número amplamente considerado suficiente para evitar o descenso.

