Transmissão de Mirassol x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Mirassol x Ceará: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Ceará acontece hoje, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Mirassol e Ceará se enfrentam no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), hoje, 24, às 19 horas pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Mirassol
Enquanto o Ceará vive a pressão por pontuar, o Mirassol entra em campo em clima de celebração. Estreante na elite do futebol brasileiro, o Leão já garantiu vaga na Libertadores de 2026, protagonizando a campanha mais surpreendente do campeonato. A expectativa é de casa cheia no Maião, com o torcedor paulista disposto a festejar mais uma rodada histórica para o clube.
Escalação do Mirassol:
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes
Ceará
O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 14ª posição na tabela, somando 42 pontos. Embora tenha reagido nas últimas rodadas, o Vovô ainda possui um risco matemático — ainda que pequeno — de rebaixamento. Uma vitória fora de casa, porém, praticamente encerra qualquer ameaça, já que levaria a equipe aos 45 pontos, número amplamente considerado suficiente para evitar o descenso.
Escalação do Ceará:
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Mugni; Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé.
Dicas para acompanhar Mirassol x Ceará ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.