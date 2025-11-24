Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atacante Galeano no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Mirassol e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 24 de novembro (24/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol x Ceará: como chegam os times Para este embate decisivo, o técnico Léo Condé terá desafios significativos na montagem da escalação. Três jogadores importantes não poderão atuar: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. Os dois últimos estão suspensos; Vina foi expulso contra o Internacional, enquanto o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida. Sobral, por sua vez, segue em tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no Clássico-Rei, e não reúne condições de jogo. A situação poderia gerar preocupação ofensiva, mas há boas notícias no setor. O atacante Pedro Henrique, que deixou o campo contra o Inter sentindo câimbras, foi reavaliado, não apresentou lesão e estará à disposição. Sua presença dá a Condé mais alternativas táticas e profundidade no ataque.

