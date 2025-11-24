Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Ceará é nesta segunda-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Mirassol e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 24 de novembro (24/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Mirassol x Ceará: como chegam os times
Para este embate decisivo, o técnico Léo Condé terá desafios significativos na montagem da escalação. Três jogadores importantes não poderão atuar: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. Os dois últimos estão suspensos; Vina foi expulso contra o Internacional, enquanto o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida. Sobral, por sua vez, segue em tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no Clássico-Rei, e não reúne condições de jogo.
A situação poderia gerar preocupação ofensiva, mas há boas notícias no setor. O atacante Pedro Henrique, que deixou o campo contra o Inter sentindo câimbras, foi reavaliado, não apresentou lesão e estará à disposição. Sua presença dá a Condé mais alternativas táticas e profundidade no ataque.
Do lado do Mirassol, o técnico Rafael Guanaes não deve promover mudanças drásticas no time. A base titular vem sendo mantida com regularidade ao longo da competição, fator que explica parte do sucesso da equipe. A única baixa confirmada é o meio-campista Neto Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, a tendência é que José Aldo assuma a função, mantendo o padrão tático da equipe e dando continuidade ao bom desempenho coletivo. (Com Victor Barros)
Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x Ceará
Segunda-feira, 24 de novembro (24/11), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Mirassol x Ceará
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA