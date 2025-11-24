Escalação: como Mirassol e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Vovô e equipe paulista se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 35ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time

Mirassol e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 24 de novembro (24/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Mirassol