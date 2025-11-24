Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Mirassol e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Vovô e equipe paulista se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 35ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Mirassol e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 24 de novembro (24/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Mugni; Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé

