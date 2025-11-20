Escalação: como Ceará e Internacional vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Ceará e Internacional vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 20, às 21h30min, na Arena Castelão, em partida da 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e Internacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (9/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Internacional
4-5-1: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Tabata; Borré. Téc: Ramón Díaz