Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Lateral-direito Rafael Ramos no jogo Ceará x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Ceará e Internacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Contra o Colorado, o técnico Léo Condé terá dois retornos importantes para o setor ofensivo: Vina e Pedro Raul. O meia foi desfalque contra o Corinthians por suspensão, enquanto o camisa 9 não atuou por questões contratuais — pertence ao clube paulista. A dupla retorna ao time titular e fortalece o poder de fogo da equipe. A única dúvida para Condé fica quanto à presença de Fernando Sobral, que foi baixa diante do Corinthians, na rodada passada, devido a uma lesão no músculo adutor direito. Ainda assim, a dupla de volantes no meio-campo alvinegro deve ser formada por Zanocelo e Dieguinho.