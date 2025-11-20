Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Internacional é nesta quinta-feira, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Ceará e Internacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Ceará x Internacional: como chegam os times
Contra o Colorado, o técnico Léo Condé terá dois retornos importantes para o setor ofensivo: Vina e Pedro Raul. O meia foi desfalque contra o Corinthians por suspensão, enquanto o camisa 9 não atuou por questões contratuais — pertence ao clube paulista. A dupla retorna ao time titular e fortalece o poder de fogo da equipe.
A única dúvida para Condé fica quanto à presença de Fernando Sobral, que foi baixa diante do Corinthians, na rodada passada, devido a uma lesão no músculo adutor direito. Ainda assim, a dupla de volantes no meio-campo alvinegro deve ser formada por Zanocelo e Dieguinho.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Do lado do time gaúcho, o Colorado montou uma logística especial para que os atacantes Borré e Carbonero, que estavam a serviço da seleção da Colômbia nos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, viessem para Fortaleza para ficar à disposição.
Por outro lado, não poderá contar com o volante Thiago Maia, suspenso. O uruguaio Alan Rodríguez deve substitui-lo. (Com Afonso Ribeiro)
Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Internacional
Quinta-feira, 20 de novembro (20/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Ceará x Internacional
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente