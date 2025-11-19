Ceará x Internacional pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Pedro Raul e Vina voltam a ser titulares do Ceará diante do Internacional / Crédito: Samuel Setubal

Depois de um intervalo de 11 dias no calendário de jogos, o Ceará volta a campo hoje para dar início à sequência dos cinco jogos finais do Brasileirão e quer aproveitar o duelo diante do Internacional, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 34ª rodada, para cravar a permanência na elite para a edição de 2026.

A única dúvida para Condé fica quanto à presença de Fernando Sobral, que foi baixa diante do Corinthians, na rodada passada, devido a uma lesão no músculo adutor direito. Ainda assim, a dupla de volantes no meio-campo alvinegro deve ser formada por Zanocelo e Dieguinho. Ceará x Internacional pela Série A 2025: como chega o Colorado O duelo no Castelão também tem caráter de decisão para o Inter, que soma 37 pontos e tenta se afastar da briga contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo experiente Ramón Díaz não ganha um mês, desde quando ganhou do Sport por 2 a 0, em 19 de outubro. Desde então, os gaúchos amargaram três derrotas e dois empates nos cinco jogos mais recentes.

Ciente da importância do duelo, o Colorado montou uma logística especial para que os atacantes Borré e Carbonero, que estavam a serviço da seleção da Colômbia nos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, viessem para Fortaleza para ficar à disposição. Por outro lado, não poderá contar com o volante Thiago Maia, suspenso. O uruguaio Alan Rodríguez deve substitui-lo. Ceará x Internacional pela Série A 2025: os destaques do jogo Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada (16 gols) e também no Brasileirão (10 gols), o que evidencia a importância da presença dele em campo. O principal destaque do Inter é o meia Alan Patrick, que soma nove gols e seis assistências em 25 partidas no Brasileirão.

Ceará x Internacional pela Série A 2025: retrospecto Neste século, alvinegros e colorados se enfrentaram 19 vezes, entre Série A, Série B e Copa do Brasil. Foram oito triunfos do Inter, cinco empates e seis vitórias do Ceará. A última vez que o Vovô ganhou foi em 2019, pelo Brasileirão, por 2 a 0, no Castelão, com gols de Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves. Desde então, em sete confronto, quatro resultados positivos para os gaúchos e três igualdades. Bernabei e Galeano disputam lance no jogo Internacional x Ceará, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 Crédito: Ricardo Duarte / Internacional