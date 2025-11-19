Ceará x Internacional pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Internacional pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseVovô deve contar com o apoio de mais de 40 mil torcedores para enfrentar o Colorado, nesta quinta-feira, 20, pela 34ª rodada da Série A
Depois de um intervalo de 11 dias no calendário de jogos, o Ceará volta a campo hoje para dar início à sequência dos cinco jogos finais do Brasileirão e quer aproveitar o duelo diante do Internacional, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 34ª rodada, para cravar a permanência na elite para a edição de 2026.
Na faixa intermediária da tabela de classificação, o Vovô soma 42 pontos e projeta que com mais um triunfo estará totalmente livre do risco de rebaixamento, chegando aos 45 pontos. A partir daí, nos quatro últimos jogos — contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os quatro primeiros colocados —, voltaria as atenções para se garantir em um torneio internacional.
Leia mais
A última parcial de público indicou mais de 40 mil pessoas confirmadas no Gigante da Boa Vista. O apoio das arquibancadas pode ser determinante no duelo com os gaúchos para a equipe atingir o primeiro objetivo na competição.
Ceará x Internacional pela Série A 2025: como chega o Vovô
Contra o Colorado, o técnico Léo Condé terá dois retornos importantes para o setor ofensivo: Vina e Pedro Raul. O meia foi desfalque contra o Corinthians por suspensão, enquanto o camisa 9 não atuou por questões contratuais — pertence ao clube paulista. A dupla retorna ao time titular e fortalece o poder de fogo da equipe.
A única dúvida para Condé fica quanto à presença de Fernando Sobral, que foi baixa diante do Corinthians, na rodada passada, devido a uma lesão no músculo adutor direito. Ainda assim, a dupla de volantes no meio-campo alvinegro deve ser formada por Zanocelo e Dieguinho.
Ceará x Internacional pela Série A 2025: como chega o Colorado
O duelo no Castelão também tem caráter de decisão para o Inter, que soma 37 pontos e tenta se afastar da briga contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo experiente Ramón Díaz não ganha um mês, desde quando ganhou do Sport por 2 a 0, em 19 de outubro. Desde então, os gaúchos amargaram três derrotas e dois empates nos cinco jogos mais recentes.
Ciente da importância do duelo, o Colorado montou uma logística especial para que os atacantes Borré e Carbonero, que estavam a serviço da seleção da Colômbia nos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, viessem para Fortaleza para ficar à disposição.
Por outro lado, não poderá contar com o volante Thiago Maia, suspenso. O uruguaio Alan Rodríguez deve substitui-lo.
Ceará x Internacional pela Série A 2025: os destaques do jogo
Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada (16 gols) e também no Brasileirão (10 gols), o que evidencia a importância da presença dele em campo. O principal destaque do Inter é o meia Alan Patrick, que soma nove gols e seis assistências em 25 partidas no Brasileirão.
Ceará x Internacional pela Série A 2025: retrospecto
Neste século, alvinegros e colorados se enfrentaram 19 vezes, entre Série A, Série B e Copa do Brasil. Foram oito triunfos do Inter, cinco empates e seis vitórias do Ceará.
A última vez que o Vovô ganhou foi em 2019, pelo Brasileirão, por 2 a 0, no Castelão, com gols de Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves. Desde então, em sete confronto, quatro resultados positivos para os gaúchos e três igualdades.
Ceará x Internacional pela Série A 2025: análise de Mateus Moura
"O Ceará chega para a partida embalado e vivendo bom momento no campeonato, bem diferente do Internacional, que passa por uma enorme crise dentro e fora de campo, além de convive com o perigo da zona de rebaixamento. Além disso, o Vovô terá toda a atmosfera ao seu favor, com a Arena Castelão tomada por torcedores", iniciou o jornalista do Esportes O POVO.
"É a chance de ouro para o time comandado por Léo Condé vencer, pela primeira vez, dois jogos seguidos na Série A, alcançar o tão almejado 45 pontos e, assim, olhar com mais tranquilidade para uma vaga em competição internacional, seja a Sul-Americana ou Libertadores", completou.
Ceará x Internacional pela Série A 2025: provável escalação
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Internacional
4-5-1: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Téc: Ramón Díaz
Ceará x Internacional pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 20/11/2025
- Horário: 21h30min
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-Fifa/PE
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-VAR/PR e Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE
- VAR: Diego Pombo Lopez-Fifa/BA
Ceará x Internacional pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube O POVO e Esportes O POVO