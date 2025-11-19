Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem retrospecto positivo como mandante contra Internacional

Ceará tem retrospecto positivo como mandante contra Internacional

Para este confronto, o Vovô busca conquistar sua primeira sequência de vitórias na competição e, para isso, contará com um retrospecto positivo contra o Colocado
Atualizado às Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 20, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este confronto, o Vovô busca conquistar sua primeira sequência de vitórias na competição e, para isso, contará com um retrospecto positivo contra o Colocado.

Nos 14 jogos disputados na capital cearense, os gaúchos venceram somente duas vezes em Terras Alencarinas. Já o Vovô se saiu vitorioso em outras cinco oportunidades, além de outros sete empates — sendo dois deles nos últimos dois jogos.

Leia mais

Se estreitarmos o retrospecto somente para os embates do Alvinegro como mandante na elite do futebol nacional, o cenário é favorável ao escrete de Porangabuçu.

Nos 11 encontros neste cenário, o Internacional venceu apenas um, no Brasileirão de 2019. Já o Ceará foi vitorioso em outras três ocasiões.

Equilíbrio geral

Em contrapartida, no retrospecto geral o cenário é equilibrado — com os gaúchos se saindo levemente melhor. Nos 27 embates entre ambos, o Internacional venceu dez partidas, enquanto o Ceará conquistou oito triunfos, além de nove empates.

Contudo, apesar desse equilíbrio, nos últimos sete embates entre Colorado e Vovô, o Alvinegro não conquistou vitórias. Neste período, foram três empates e quatro triunfos do Inter — sendo os dois últimos encontros, ambos no Beira-Rio.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar