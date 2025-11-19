Ceará tem retrospecto positivo como mandante contra Internacional

No embate do 1º turno, os gaúchos venceram por 1 a 0 / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 20, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este confronto, o Vovô busca conquistar sua primeira sequência de vitórias na competição e, para isso, contará com um retrospecto positivo contra o Colocado. Nos 14 jogos disputados na capital cearense, os gaúchos venceram somente duas vezes em Terras Alencarinas. Já o Vovô se saiu vitorioso em outras cinco oportunidades, além de outros sete empates — sendo dois deles nos últimos dois jogos.