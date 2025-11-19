Ceará tem retrospecto positivo como mandante contra Internacional

Ceará tem retrospecto positivo como mandante contra InternacionalPara este confronto, o Vovô busca conquistar sua primeira sequência de vitórias na competição e, para isso, contará com um retrospecto positivo contra o Colocado
Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 20, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este confronto, o Vovô busca conquistar sua primeira sequência de vitórias na competição e, para isso, contará com um retrospecto positivo contra o Colocado.
Nos 14 jogos disputados na capital cearense, os gaúchos venceram somente duas vezes em Terras Alencarinas. Já o Vovô se saiu vitorioso em outras cinco oportunidades, além de outros sete empates — sendo dois deles nos últimos dois jogos.
Leia mais
Se estreitarmos o retrospecto somente para os embates do Alvinegro como mandante na elite do futebol nacional, o cenário é favorável ao escrete de Porangabuçu.
Nos 11 encontros neste cenário, o Internacional venceu apenas um, no Brasileirão de 2019. Já o Ceará foi vitorioso em outras três ocasiões.
Equilíbrio geral
Em contrapartida, no retrospecto geral o cenário é equilibrado — com os gaúchos se saindo levemente melhor. Nos 27 embates entre ambos, o Internacional venceu dez partidas, enquanto o Ceará conquistou oito triunfos, além de nove empates.
Contudo, apesar desse equilíbrio, nos últimos sete embates entre Colorado e Vovô, o Alvinegro não conquistou vitórias. Neste período, foram três empates e quatro triunfos do Inter — sendo os dois últimos encontros, ambos no Beira-Rio.