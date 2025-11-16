"Vou esperar o ano acabar", diz Matheus Bahia sobre permanência no Ceará em 2026

Matheus Bahia é titular absoluto do Vovô / Crédito: Samuel Setubal

Um dos destaques do Ceará em 2024 e 2025, o lateral-esquerdo Matheus Bahia ainda não tem presença garantida no elenco alvinegro na próxima temporada. Emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro, o camisa 79 afirmou, em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, que o tema será discutido apenas depois do término da Série A. "Acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso. Vou esperar o ano acabar, sentar com a minha família, ver o que vai ser melhor pra mim. Lógico que é um clube que eu me identifico muito, é um clube que eu brigo em todos os jogos que estou, o meu dia a dia é sempre o melhor possível. Vou deixar pra tratar isso quando eu tiver de férias", comentou nessa sexta-feira, 14.

