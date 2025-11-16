"Vou esperar o ano acabar", diz Matheus Bahia sobre permanência no Ceará em 2026

"Vou esperar o ano acabar", diz Matheus Bahia sobre permanência no Ceará em 2026Lateral-esquerdo está emprestado pelo Bahia ao Vovô até o fim deste ano. Ele é um dos destaques do Alvinegro desde 2024
Um dos destaques do Ceará em 2024 e 2025, o lateral-esquerdo Matheus Bahia ainda não tem presença garantida no elenco alvinegro na próxima temporada. Emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro, o camisa 79 afirmou, em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, que o tema será discutido apenas depois do término da Série A.
"Acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso. Vou esperar o ano acabar, sentar com a minha família, ver o que vai ser melhor pra mim. Lógico que é um clube que eu me identifico muito, é um clube que eu brigo em todos os jogos que estou, o meu dia a dia é sempre o melhor possível. Vou deixar pra tratar isso quando eu tiver de férias", comentou nessa sexta-feira, 14.
Ainda na entrevista, o atleta de 26 anos destacou que o clube almeja conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Com 42 pontos e permanência praticamente assegurada na elite, o Vovô ocupa a 12ª colocação na tabela.
"O nosso primeiro objetivo sempre foi a permanência, assim como qualquer clube que vem da Série B. Por termos um time que vai pra guerra, que briga de igual pra igual, sempre achei que a gente podia buscar coisas grandes. Acredito que a gente possa concluir nosso objetivo de permanência e daí pra frente, a gente pode sim buscar essa Sul-Americana, vai ser muito importante pro clube. A gente almeja isso."
Adaptado ao Ceará, Matheus Bahia aproveitou o contato com o Esportes O POVO para se declarar ao time alvinegro e afirmar que o Vovô é um clube que ele "aprendeu a amar".
"Eu me sinto muito importante no grupo. Me sinto uma peça que realmente soma. Minha família se adaptou muito bem aqui. Quando surgiu a oportunidade de poder voltar, minha esposa ficou muito feliz. Acredito que também a gravidez da minha esposa, né? É um filho, então é uma grande responsabilidade. A gente precisa trabalhar mais porque a gente sabe que tem que se dedicar, dar a vida pela família. Acho que é o somatório de tudo. É um clube que eu aprendi a amar, a respeitar muito. Enquanto estiver aqui, nunca vou deixar de correr, porque sei o que represento dentro do clube e o que represento para o torcedor", finalizou.