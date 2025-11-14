AO VIVO: transmissão com imagens de R4 x Ceará pelo Cearense Feminino

Alvinegras e equipe caririense se enfrentam a partir das 15 horas desta sexta-feira, 14. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo

Ceará e R4 definem nesta sexta-feira, 14, quem será o primeiro finalista do Campeonato Cearense Feminino e quem será o classificado para o Brasileirão Feminino A3 de 2026. Pelo jogo da volta das semifinais, as equipes se enfrentam às 15 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha, a 450 km de Fortaleza.

O duelo de ida entre Ceará e R4, em Itaitinga, mostrou o quanto a classificação é valiosa para as duas equipes. As Alvinegras venceram um jogo bastante brigado por 2 a 1, com gols de Michele Carioca e Kethilyn nos minutos finais, enquanto Janaína descontou para o time do Cariri. Veja transmissão ao vivo e com imagens: