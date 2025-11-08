Corinthians x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Gol de Lucas Mugni Ceará x Santos pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Próximos na tabela de classificação, Ceará e Corinthians medem forças neste domingo, 9, a partir das 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empolgado pelos resultados recentes, o time de Porangabuçu tem a oportunidade de ultrapassar o rival da vez se conseguir quebrar um tabu em território paulista. Retrospecto à parte, o Alvinegro de Porangabuçu quer aproveitar a empolgação pelos resultados recentes na competição nacional para subir na tabela de classificação. O time de Léo Condé bateu o Fluminense e empatou com o arquirrival Fortaleza, conseguindo se recuperar das derrotas em sequência para Botafogo, Atlético-MG e Flu.

Corinthians x Ceará pela Série A 2025: como chega o Timão Dono da casa, o Corinthians soma quatro vitórias nos seis jogos mais recentes pelo Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior bateu, em sequência, Atlético-MG (1 a 0), Vitória (1 a 0) e Grêmio (2 a 0), mas foi derrotado pelo RB Bragantino na rodada passada. O Timão também tem de lidar com ausências importantes, no gol e no meio-campo. Hugo Souza ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e segue fora de combate, sendo substituído por Felipe Longo na meta alvinegra. No setor central, Charles, José Martínez e Carrillo estão suspensos, enquanto Raniele está sob os cuidados do departamento médico em razão de uma lesão no músculo adutor da perna direita. André e Vitinho são outras baixas para Dorival, que deve dar vez a Angileri e Maycon na formação titular. O setor ofensivo paulista conta com a qualidade de Garro, Memphis e Yuri Alberto.

Além deles, Condé perdeu o volante Fernando Sobral, que deixou o Clássico-Rei com dores, ainda no primeiro tempo, e não viajou com a delegação para São Paulo. A definição do dono da vaga aberta no meio-campo dependerá da estratégia do treinador para o embate fora de casa: se optar por um homem de mais marcação, Richardson será o escolhido; se preferir uma dupla mais dinâmica, com qualidade na saída de bola, tem Dieguinho para formar dupla com Zanocelo. Corinthians x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo Do lado do Corinthians, o artilheiro Yuri Alberto é a esperança de gols. O camisa 9 soma 16 gols na temporada e também é o principal goleador do Timão no Brasileirão, com oito bolas nas redes. A parceria afinada com Garro e Memphis é um trunfo para os donos da casa.

Já o Ceará tem o paraguaio Galeano como peça importante para buscar um resultado positivo em São Paulo. O camisa 27 soma 11 gols na temporada, tem importância na recomposição defensiva e também é uma arma para os contra-ataques e no jogo aéreo. Corinthians x Ceará pela Série A 2025: retrospecto O Vovô nunca venceu o Timão como visitante na Série A por pontos corridos: em sete jogos, de 2010 para cá, foram quatro empates e três vitórias do Corinthians. O único triunfo cearense longe de Fortaleza foi em 2019, pela terceira fase da Copa do Brasil, por 1 a 0, na própria Neo Química Arena. Corinthians x Ceará pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "O empate com sabor de vitória no Clássico-Rei eleva a moral do Ceará para o duelo contra o Corinthians, que pode ser um passo importante para o clube não só espantar de vez qualquer ameaça do Z-4, como também se consolidar na briga por uma vaga na Sul-Americana. O confronto, porém, não deve ser nada fácil: além de ser na casa Timão, que costuma ser muito forte com o apoio da torcida, o Vovô tem o desfalque do seu artilheiro, Pedro Raul. Tentar voltar com um pontinho na bagagem já seria muito interessante para o Alvinegro cearense. Vencer seria espetacular", avalia o jornalista do Esportes O POVO.