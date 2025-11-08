Corinthians x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Corinthians x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseDesfalcados, Vovô e Timão se enfrentam neste domingo, 9, na Neo Química Arena, em duelo na faixa intermediária da Série A. Ceará tenta vitória inédita como visitante pela competição
Próximos na tabela de classificação, Ceará e Corinthians medem forças neste domingo, 9, a partir das 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empolgado pelos resultados recentes, o time de Porangabuçu tem a oportunidade de ultrapassar o rival da vez se conseguir quebrar um tabu em território paulista.
Retrospecto à parte, o Alvinegro de Porangabuçu quer aproveitar a empolgação pelos resultados recentes na competição nacional para subir na tabela de classificação. O time de Léo Condé bateu o Fluminense e empatou com o arquirrival Fortaleza, conseguindo se recuperar das derrotas em sequência para Botafogo, Atlético-MG e Flu.
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: como chega o Timão
Dono da casa, o Corinthians soma quatro vitórias nos seis jogos mais recentes pelo Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior bateu, em sequência, Atlético-MG (1 a 0), Vitória (1 a 0) e Grêmio (2 a 0), mas foi derrotado pelo RB Bragantino na rodada passada.
O Timão também tem de lidar com ausências importantes, no gol e no meio-campo. Hugo Souza ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e segue fora de combate, sendo substituído por Felipe Longo na meta alvinegra.
No setor central, Charles, José Martínez e Carrillo estão suspensos, enquanto Raniele está sob os cuidados do departamento médico em razão de uma lesão no músculo adutor da perna direita. André e Vitinho são outras baixas para Dorival, que deve dar vez a Angileri e Maycon na formação titular. O setor ofensivo paulista conta com a qualidade de Garro, Memphis e Yuri Alberto.
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô
Com 39 pontos, o Ceará está próximo de assegurar permanência na Primeira Divisão de 2026. Uma vitória na Neo Química Arena, com mais cinco partidas pela frente, praticamente zeraria as chances de rebaixamento e permitiria voltar as atenções para a brigar uma vaga na Copa Sul-Americana — de quebra, passaria o Timão, que tem 42 pontos.
Para isso, porém, o Vovô terá desfalques de peso no setor ofensivo. Artilheiro alvinegro na temporada, com 16 gols, Pedro Raul pertence ao Timão e não poderá atuar por cláusula contratual; Vina, por sua vez, completou a série de três cartões amarelos e está suspenso. As baixas devem abrir espaço para Aylon e Mugni, respectivamente, no time titular.
Além deles, Condé perdeu o volante Fernando Sobral, que deixou o Clássico-Rei com dores, ainda no primeiro tempo, e não viajou com a delegação para São Paulo. A definição do dono da vaga aberta no meio-campo dependerá da estratégia do treinador para o embate fora de casa: se optar por um homem de mais marcação, Richardson será o escolhido; se preferir uma dupla mais dinâmica, com qualidade na saída de bola, tem Dieguinho para formar dupla com Zanocelo.
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo
Do lado do Corinthians, o artilheiro Yuri Alberto é a esperança de gols. O camisa 9 soma 16 gols na temporada e também é o principal goleador do Timão no Brasileirão, com oito bolas nas redes. A parceria afinada com Garro e Memphis é um trunfo para os donos da casa.
Já o Ceará tem o paraguaio Galeano como peça importante para buscar um resultado positivo em São Paulo. O camisa 27 soma 11 gols na temporada, tem importância na recomposição defensiva e também é uma arma para os contra-ataques e no jogo aéreo.
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: retrospecto
O Vovô nunca venceu o Timão como visitante na Série A por pontos corridos: em sete jogos, de 2010 para cá, foram quatro empates e três vitórias do Corinthians. O único triunfo cearense longe de Fortaleza foi em 2019, pela terceira fase da Copa do Brasil, por 1 a 0, na própria Neo Química Arena.
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: análise de Mateus Moura
"O empate com sabor de vitória no Clássico-Rei eleva a moral do Ceará para o duelo contra o Corinthians, que pode ser um passo importante para o clube não só espantar de vez qualquer ameaça do Z-4, como também se consolidar na briga por uma vaga na Sul-Americana. O confronto, porém, não deve ser nada fácil: além de ser na casa Timão, que costuma ser muito forte com o apoio da torcida, o Vovô tem o desfalque do seu artilheiro, Pedro Raul. Tentar voltar com um pontinho na bagagem já seria muito interessante para o Alvinegro cearense. Vencer seria espetacular", avalia o jornalista do Esportes O POVO.
Corinthians x Ceará: provável escalação
Corinthians
3-5-2: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto. Téc: Dorival Júnior
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Richardson), Zanocelo e Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Data: 9/11/2025
- Horário: 16 horas
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG
- Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Douglas Pagung/ES
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-Fifa/MG
Corinthians x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- TV Globo
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube O POVO e Esportes O POVO
- Facebook Esportes O POVO