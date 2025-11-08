AO VIVO: transmissão com imagens de Ceará x R4 pelo Cearense Feminino

Alvinegras e equipe caririense se enfrentam a partir das 15 horas deste sábado, 8. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo

O Ceará tenta ressignificar a temporada de 2025 dando o primeiro passo rumo à final do Campeonato Cearense Feminino neste sábado, 8, quando recebe o R4, às 15 horas, no CT Franzé Morais, em Itaitinga. Veja transmissão ao vivo e com imagens:

O duelo será exibido pela TV O POVO (48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO a partir das 14h45min, com narração de Liuê Góis e comentários de Iara Costa e Victor Barros.