Ceará mira virada de chave e enfrenta R4 por vaga na final do Cearense

Ceará mira virada de chave e enfrenta R4 por vaga na final do CearensePartida terá transmissão da TV O POVO e no Youtube do Esportes O POVO e será realizada neste sábado, 8, às 15 horas, no Franzé Morais, em Itaitinga
O Ceará tenta ressignificar a temporada de 2025 dando o primeiro passo rumo à final do Campeonato Cearense Feminino neste sábado, 8, quando recebe o R4, às 15 horas, no CT Franzé Morais, em Itaitinga. O duelo de ida das semifinais terá transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e do YouTube Esportes O POVO.
A equipe comandada por Erivelton Viana chega ao mata-mata na missão de resgatar um ano que, até aqui, ficou abaixo das expectativas. Depois de avançar na fase de grupos do Brasileirão A3, o time ficou pelo caminho ao ser derrotado pelo Atlético-PI nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a eliminação veio ainda na primeira fase, diante do Rolim de Moura.
No Estadual, porém, o grupo alvinegro reencontrou um pouco do seu melhor futebol. Em seis partidas disputadas, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota — ambos os tropeços diante do Fortaleza —, além de 31 gols marcados e apenas seis sofridos.
O revés por 2 a 0 no Clássico-Rainha, no entanto, deixou marcas no grupo, já que foi o único resultado negativo na campanha e expôs pontos de atenção às vésperas do mata-mata. A equipe tenta assimilar o golpe e retomar a confiança justamente no confronto que pode definir os rumos da temporada.
Nas semifinais, porém, o Ceará terá pela frente um desafio mais pesado do que muitos vistos na primeira fase, já que o R4 apresenta maior consolidação entre os projetos do futebol feminino cearense e chega novamente entre os protagonistas do Estadual.
Com a desclassificação do Movimenta no Grupo B, o time caririense entrou em campo apenas duas vezes no torneio, mas isso já foi suficiente para mostrar a sua força. Foram duas goleadas diante do Hiroos Cariri: por 9 a 0 e 8 a 0.
Com um cenário mais equilibrado, o técnico Erivelton Viana projeta uma partida difícil, ressaltando o histórico recente de confrontos e a concentração que será exigida do grupo, já que qualquer detalhe pode pesar no duelo que vale vaga na decisão.
"Sabemos a importância de construir um resultado positivo em casa. É um adversário que enfrentaremos pelo terceiro ano consecutivo nessa fase, e sempre são jogos duros. É importante estarmos concentrados para levar um bom resultado para Juazeiro do Norte", disse o treinador alvinegro.
As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima sexta-feira, 14, às 15 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha. A segunda partida também será exibida pela TV O POVO (canal 48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO.