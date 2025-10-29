Escalação: como Fluminense e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fluminense e Ceará vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 29, às 19 horas, no Maracanã (RJ), em partida da 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fluminense e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de outubro (29/10), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fluminense
4-3-3:Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico:Luis Zubeldía
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Lourenço e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé