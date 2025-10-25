Transmissão de Atlético-MG e Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Atlético-MG e Ceará: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão entre Atlético-MG e Ceará acontece hoje, 25, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Atlético-MG e Ceará jogam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em partida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens no Premiere (serviço de pay-per-view), além de narração na Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, disponível no Youtube do Esportes O POVO.
Confira abaixo e veja também os jogos de hoje (25/10).
Atlético-MG x Ceará ao vivo hoje (25/10): assistir à transmissão
O jogo é disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e começa às 16 horas (horário de Brasília).
Atlético-MG x Ceará: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo
- Premiere: serviço de pay-per-view