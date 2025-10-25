Transmissão de Atlético-MG e Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Atlético-MG e Ceará acontece hoje, 25, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Atlético-MG e Ceará jogam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em partida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens no Premiere (serviço de pay-per-view), além de narração na Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, disponível no Youtube do Esportes O POVO.