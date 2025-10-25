Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Atlético-MG e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 25, às 16 horas, na Arena MRV (MG), em partida da 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Mateus Moura
Mateus Moura
Atlético-MG e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Atlético-MG:

4-4-2: Everson; Vitor Hugo, Ivan e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Scarpa e Caio Paulista; Biel, Dudu e Hulk. Téc: Jorge Sampaoli

Ceará:

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé

