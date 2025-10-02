Transmissão de Vitória x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 2

Transmissão de Vitória x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 2Pelo Brasileirão Série A, Vitória e Ceará duelam hoje, 2, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Vitória e Ceará se enfrentam hoje, quinta-feira (02/10), às 19 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Ceará
Quinta-feira, 02 de outubro (2/10), às 19 horas (horário de Brasília)
Onde será Vitória x Ceará
Estádio Barradão, em Salvador (BA)