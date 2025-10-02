Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Vitória x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 2

Transmissão de Vitória x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 2

Pelo Brasileirão Série A, Vitória e Ceará duelam hoje, 2, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vitória e Ceará se enfrentam hoje, quinta-feira (02/10), às 19 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Invicto há 3 jogos fora, Ceará tem campanha top-6 como visitante na Série A

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Vitória x Ceará: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 2

 

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

+ Em nova parcial, Ceará confirma mais de 20 mil torcedores contra o Santos

Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Ceará

Quinta-feira, 02 de outubro (2/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Vitória x Ceará

Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar