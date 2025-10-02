Escalação: como Vitória e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Vitória e Ceará vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 2, às 19 horas, no Barradão (BA), em partida da 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Vitória e Ceará se enfrentam hoje, quinta-feira, 2 de outubro (2/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Vitória
5-3-2: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Ronald, Baralhas e Erick; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé