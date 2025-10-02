Análise tática: como joga o Vitória, rival do Ceará na Série A

Jair Ventura, novo técnico do Vitória / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de mais um triunfo fora de casa, o Ceará visita o Vitória nesta quinta-feira, 2, às 19 horas, no Barradão, em Salvador (BA), em jogo da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, na zona de rebaixamento, trocou de técnico no fim de setembro e já mostra alguns sinais do trabalho de Jair Ventura.

Uma característica bem presente nas equipes treinadas por Jair é a utilização do jogo direto — a famosa bola longa —, seja iniciando com zagueiros, laterais ou próprio goleiro. Neste caso, os atacantes são mais acionados e buscam atacar a profundidade, mais conhecida como "costas" da defesa adversária. Vitória atacando com esquema 3-2-5 Crédito: Reprodução/Youtube GE TV Na partida contra o Grêmio, outro detalhe observado foi o posicionamento do ponta Erick, ex-Ceará e São Paulo. Com liberdade, o jogador muitas vezes caiu pelo meio para fazer jogo associativo, sendo uma espécie de meia que flutua entre as linhas do oponente.

Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-2-5 ou 4-2-4 Como o Vitória defende? Na fase defensiva contra o time gaúcho, o Vitória utilizou, primordialmente, uma linha de cinco, que é fechada após os laterais recuarem e se juntarem à trinca de zagueiros. Na segunda linha, tanto Erick quanto Cantalapiedra desceram para formar um bloco com quatro atletas, deixando apenas Renato Kayzer mais avançado. Vitória defendendo com linha formada por 5 jogadores Crédito: Reprodução/Youtube GE TV

Pressão pós-perda, marcação agressiva na saída de bola adversária e tentativa de superioridade numérica na zona de posse da bola são características bem marcantes dos trabalhos de Jair Ventura. Esquemas táticos utilizados na fase defensiva: 5-4-1 Pontos positivos e negativos Como pontos fortes, o Leão da Barra pode levar a melhor em jogadas trabalhadas utilizando a liberdade de Erick entre ponta e meio-campo. Além disso, as subidas dos laterais, principalmente Ramon, requer marcação mais cerrada.