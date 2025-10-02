Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Análise tática: como joga o Vitória, rival do Ceará na Série A

Vovô vai enfrentar um adversário que vive momento ruim, mas já mostrou ideias táticas desde a chegada do técnico Jair Ventura, contratado no fim de setembro
Em busca de mais um triunfo fora de casa, o Ceará visita o Vitória nesta quinta-feira, 2, às 19 horas, no Barradão, em Salvador (BA), em jogo da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, na zona de rebaixamento, trocou de técnico no fim de setembro e já mostra alguns sinais do trabalho de Jair Ventura.

O Esportes O POVO preparou uma análise tática do Leão da Barra, mapeando os padrões em momentos ofensivos e defensivos e os pontos fortes e fracos da equipe, que está na 18ª posição, com 22 pontos. O Vovô de Léo Condé deverá lidar com o jogo direto do adversário e tentar aproveitar os espaços deixados.

Como o Vitória ataca?

Adepto de ter superioridade numérica, Jair Ventura geralmente alterna entre os esquemas 3-2-5 ou 4-2-4 na fase ofensiva. Na primeira situação, que é a mais utilizada, o time adota um terceiro zagueiro para fortalecer a saída de bola — opção já vista na derrota para o Grêmio, no fim de semana — ou adapta um volante para buscar jogo na primeira fase de construção. Na segunda, o cenário é mais objetivo: os ataques são construídos pelas laterais do campo.

Uma característica bem presente nas equipes treinadas por Jair é a utilização do jogo direto — a famosa bola longa —, seja iniciando com zagueiros, laterais ou próprio goleiro. Neste caso, os atacantes são mais acionados e buscam atacar a profundidade, mais conhecida como "costas" da defesa adversária.

Na partida contra o Grêmio, outro detalhe observado foi o posicionamento do ponta Erick, ex-Ceará e São Paulo. Com liberdade, o jogador muitas vezes caiu pelo meio para fazer jogo associativo, sendo uma espécie de meia que flutua entre as linhas do oponente. 

Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-2-5 ou 4-2-4

Como o Vitória defende?

Na fase defensiva contra o time gaúcho, o Vitória utilizou, primordialmente, uma linha de cinco, que é fechada após os laterais recuarem e se juntarem à trinca de zagueiros. Na segunda linha, tanto Erick quanto Cantalapiedra desceram para formar um bloco com quatro atletas, deixando apenas Renato Kayzer mais avançado.

Pressão pós-perda, marcação agressiva na saída de bola adversária e tentativa de superioridade numérica na zona de posse da bola são características bem marcantes dos trabalhos de Jair Ventura.

Esquemas táticos utilizados na fase defensiva: 5-4-1

Pontos positivos e negativos

Como pontos fortes, o Leão da Barra pode levar a melhor em jogadas trabalhadas utilizando a liberdade de Erick entre ponta e meio-campo. Além disso, as subidas dos laterais, principalmente Ramon, requer marcação mais cerrada. 

Por outro lado, o Ceará pode utilizar, principalmente, da inversão de jogo e das investidas em bolas diagonais. Isso porque, com o avanço dos laterais na fase ofensiva, o Vitória fica vulnerável caso perca a bola no bloco médio.

