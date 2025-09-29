Escalação: como São Paulo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como São Paulo e Ceará vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 29, às 20 horas, no Morumbi (SP), em partida da 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
São Paulo e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 29 de setembro (29/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Motumbi, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
São Paulo
3-5-2: Rafael; Alan Franco, Arboleda e R. Tolói; Cédric, Bobadilla, Alisson, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano. Téc: Hernán Crespo
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Téc: Léo Condé