Em busca de virada, Ceará decide título do Nordestão Sub-20 contra o Bahia

Giulio, atacante do Ceará, durante final do Nordestão Sub-20 contra o Bahia / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Em busca do título inédito, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 17, diante do Bahia, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste Sub-20. A partida acontece às 15 horas (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, e vai definir o campeão da edição 2025. Para levantar a taça, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso devolva a vantagem mínima, a decisão será nos pênaltis. No primeiro duelo, disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Esquadrão levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de João Andrade e Dell, enquanto Giulio descontou para o time cearense.