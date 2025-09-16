Em busca de virada, Ceará decide título do Nordestão Sub-20 contra o Bahia

Em busca de virada, Ceará decide título do Nordestão Sub-20 contra o BahiaPara levantar a taça, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso devolva a vantagem mínima, a decisão será nos pênaltis
Em busca do título inédito, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 17, diante do Bahia, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste Sub-20. A partida acontece às 15 horas (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, e vai definir o campeão da edição 2025.
Para levantar a taça, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso devolva a vantagem mínima, a decisão será nos pênaltis. No primeiro duelo, disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Esquadrão levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de João Andrade e Dell, enquanto Giulio descontou para o time cearense.
"Sabemos que nada está definido. Infelizmente perdemos o primeiro jogo, mas ainda temos 90 minutos para buscar a virada e, se Deus quiser, conquistar esse título", projetou o ponta Giulio.
Visando o duelo decisivo, o Vovô concluiu sua preparação na manhã dessa terça-feira, 16, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE). O elenco iniciou os trabalhos na academia e depois seguiu para o gramado do Estádio Franzé Moraes, onde o técnico Alison Henry ajustou detalhes táticos voltados à compactação defensiva e à intensidade ofensiva. Logo após a atividade, a delegação embarcou para Salvador.
Ciente da importância da final, o Bahia liberou entrada gratuita para quem quiser prestigiar o clássico nordestino na Fonte Nova. A torcida tricolor terá acesso pelo Portão Sul – Acesso 3, enquanto os visitantes entram pelo Portão Leste – Acesso 6. Os portões serão abertos a partir das 14h.
Na caminhada até a final, o Ceará mostrou regularidade no certame regional e venceu CRB e QFC-RN na fase de grupos, além de superar o Sport nas quartas de final. No Nordestão, ainda empatou com Falcon-SE e Fortaleza, rival que foi eliminado nos pênaltis na semifinal. Ao todo, o Alvinegro marcou sete gols e sofreu quatro.