Escalação: como Vasco e Ceará vão a campo pela Série A do Brasileirão

Vasco e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 14 de setembro (14/9), em jogo da 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Vasco
4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, L. Freitas e Puma Rodriguez; Matheus Carvalho, Barros, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Dieguinho; Paulo Baya, Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé