Após folga, Ceará retoma treinos em Porangabuçu com foco no Vasco

Depois de folgar por três dias, o elenco do Ceará se reapresentou nesta terça-feira, 9, no CT de Porangabuçu, e já retomou a preparação para o confronto diante do Vasco, válido pela Série A do Brasileirão. Os times se enfrentam no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Além da atividade realizada hoje, o time alvinegro ainda terá mais cinco dias para ajustar detalhes visando o embate ante os cariocas. O treino de apronto será realizado no sábado, 13, pela manhã, antes da equipe embarcar para a partida.