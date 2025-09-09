Após folga, Ceará retoma treinos em Porangabuçu com foco no Vasco

Após folga, Ceará retoma treinos em Porangabuçu com foco no VascoTimes se enfrentam no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Depois de folgar por três dias, o elenco do Ceará se reapresentou nesta terça-feira, 9, no CT de Porangabuçu, e já retomou a preparação para o confronto diante do Vasco, válido pela Série A do Brasileirão. Os times se enfrentam no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
Além da atividade realizada hoje, o time alvinegro ainda terá mais cinco dias para ajustar detalhes visando o embate ante os cariocas. O treino de apronto será realizado no sábado, 13, pela manhã, antes da equipe embarcar para a partida.
Atualmente na 11ª colocação da tabela, o Vovô soma 26 pontos em 21 partidas disputadas no certame nacional. O Vasco, adversário da vez, é 15º lugar com 22 pontos e está pressionado para se afastar da zona de rebaixamento.