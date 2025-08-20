Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Bahia e Ceará vão a campo pela Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam hoje, 20, às 21h30min, na Arena Fonte Nova (BA), em partida da semifinal da Copa do Nordeste 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Bahia e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 20 de agosto (20/08), em jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Bahia

4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Téc: Rogério Ceni

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Aylon, Galeano e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

