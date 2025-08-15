Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste sábado, 16, na Arena Castelão, em duelo da 20ª rodada do certame nacional
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Buscando retomar o caminho das vitórias em casa, o Ceará recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, 16, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Fortaleza), em confronto válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No duelo, o Vovô mira a vitória para voltar à primeira página da tabela e quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer diante do seu torcedor. Atualmente, o time é o 12º colocado, com 22 pontos somados. Do outro lado, o Massa Bruta, que é oitavo com 27, tem o objetivo de reagir após sequência negativa.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: como chega o Vovô

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista com força máxima em campo. No jogo, o técnico terá o retorno do atacante Pedro Henrique, que se recuperou de virose e deve reassumir a posição de titular.

Para além disso, o Vovô pode promover duas estreias. Recém-chegados, o volante Vinicius Zanocelo e o ponta Rodriguinho já estão regularizados junto ao BID da CBF e estão à disposição. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar.

Vindo de uma sequência de duelos complicados — venceu o Cruzeiro fora, arrancou empate do Flamengo em casa e perdeu para o Palmeiras fora —, o Vovô quer voltar a alegrar sua torcida no Castelão. O último triunfo alvinegro como mandante ocorreu no dia 17 de maio, quando bateu o Sport pela Série A.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: como chega o Massa Bruta

O Red Bull, por sua vez, encara o duelo contra o Ceará como uma chance de voltar ao caminho das vitórias. Isso porque o time de Bragança Paulista soma sete derrotas e um empate nos últimos oito jogos disputados. No recorte, perdeu para Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo, Atlético-MG, Botafogo (duas vezes) e Internacional. 

Para o confronto, o técnico Fernando Seabra terá que lidar com desfalques importantes, incluindo o atacante Isidro Pitta, artilheiro da equipe na temporada com oito gols. O paraguaio de 26 anos sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda na derrota para o Internacional e está fora. Em 2025, ele soma 32 jogos, oito gols e duas assistências.

Pitta é apenas o caso mais recente de uma longa lista de problemas médicos no Massa Bruta. Estão no departamento médico Juninho Capixaba, Eduardo, Henry Mosquera, Andrés Hurtado, Agustín Sant’Anna e Vinicinho. 

A boa notícia para o Bragantino é a presença do lateral-esquerdo Vanderlan, recém-contratado do Palmeiras, que viajou com a delegação e pode fazer sua estreia na Arena Castelão. Antes tratado como dúvida, o volante Matheus Fernandes se recuperou de lesão e viajou com a delegação.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho. "Motorzinho" do time, o camisa 20 é titular absoluto com Condé e deve ser, mais uma vez, o responsável por ditar o ritmo. Já pelo lado do Bragantino, o protagonismo tende a ser do meia John John, que vem fazendo boa temporada e acumula 12 participações em gols em 34 partidas disputadas.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: retrospecto

O Alvinegro de Porangabuçu não bate o Bragantino desde a Série B de 2016. De lá para cá, Vovô e Massa Bruta se enfrentaram sete vezes, contabilizando três vitórias para o grupo de Bragança Paulista e quatro empates. O levantamento é do site oGol.

No retrospecto geral, o histórico entre os times é mais equilibrados. Em 23 disputas, foram sete vitórias para cada e nove empates, com 31 gols feitos pelo Ceará e 30 marcados pelo Bragantino.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: análise de Mateus Moura

"O Ceará conseguiu se portar bem na difícil sequência que teve contra o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, mas não pode relaxar diante do RB Bragantino, apesar da péssima fase do rival. A vitória é fundamental para o Vovô seguir brigando na primeira página da tabela e, principalmente, manter uma diferença segura da zona de rebaixamento. O alvinegro já tropeçou mais do que deveria em casa e, contra o clube paulista, isso não pode acontecer", avalia o jornalista do O POVO.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Red Bull Bragantino

4-3-3: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Nacho Laquintana e Eduardo Sasha.. Técnico: Fernando Seabra

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 16/8/2025
  • Horário: 16 horas
  • Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ
  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Raphael Carlos Reis/RJ
  • VAR: Diego Pombo Lopez/BA

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar