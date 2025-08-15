Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques do Alvinegro no Brasileirão 2025 / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Buscando retomar o caminho das vitórias em casa, o Ceará recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, 16, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Fortaleza), em confronto válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô mira a vitória para voltar à primeira página da tabela e quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer diante do seu torcedor. Atualmente, o time é o 12º colocado, com 22 pontos somados. Do outro lado, o Massa Bruta, que é oitavo com 27, tem o objetivo de reagir após sequência negativa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista com força máxima em campo. No jogo, o técnico terá o retorno do atacante Pedro Henrique, que se recuperou de virose e deve reassumir a posição de titular. Para além disso, o Vovô pode promover duas estreias. Recém-chegados, o volante Vinicius Zanocelo e o ponta Rodriguinho já estão regularizados junto ao BID da CBF e estão à disposição. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar.

Vindo de uma sequência de duelos complicados — venceu o Cruzeiro fora, arrancou empate do Flamengo em casa e perdeu para o Palmeiras fora —, o Vovô quer voltar a alegrar sua torcida no Castelão. O último triunfo alvinegro como mandante ocorreu no dia 17 de maio, quando bateu o Sport pela Série A. Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: como chega o Massa Bruta O Red Bull, por sua vez, encara o duelo contra o Ceará como uma chance de voltar ao caminho das vitórias. Isso porque o time de Bragança Paulista soma sete derrotas e um empate nos últimos oito jogos disputados. No recorte, perdeu para Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo, Atlético-MG, Botafogo (duas vezes) e Internacional. Para o confronto, o técnico Fernando Seabra terá que lidar com desfalques importantes, incluindo o atacante Isidro Pitta, artilheiro da equipe na temporada com oito gols. O paraguaio de 26 anos sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda na derrota para o Internacional e está fora. Em 2025, ele soma 32 jogos, oito gols e duas assistências.

Pitta é apenas o caso mais recente de uma longa lista de problemas médicos no Massa Bruta. Estão no departamento médico Juninho Capixaba, Eduardo, Henry Mosquera, Andrés Hurtado, Agustín Sant’Anna e Vinicinho. A boa notícia para o Bragantino é a presença do lateral-esquerdo Vanderlan, recém-contratado do Palmeiras, que viajou com a delegação e pode fazer sua estreia na Arena Castelão. Antes tratado como dúvida, o volante Matheus Fernandes se recuperou de lesão e viajou com a delegação. Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho. "Motorzinho" do time, o camisa 20 é titular absoluto com Condé e deve ser, mais uma vez, o responsável por ditar o ritmo. Já pelo lado do Bragantino, o protagonismo tende a ser do meia John John, que vem fazendo boa temporada e acumula 12 participações em gols em 34 partidas disputadas.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: retrospecto O Alvinegro de Porangabuçu não bate o Bragantino desde a Série B de 2016. De lá para cá, Vovô e Massa Bruta se enfrentaram sete vezes, contabilizando três vitórias para o grupo de Bragança Paulista e quatro empates. O levantamento é do site oGol. No retrospecto geral, o histórico entre os times é mais equilibrados. Em 23 disputas, foram sete vitórias para cada e nove empates, com 31 gols feitos pelo Ceará e 30 marcados pelo Bragantino.

Ceará x Red Bull Bragantino pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "O Ceará conseguiu se portar bem na difícil sequência que teve contra o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, mas não pode relaxar diante do RB Bragantino, apesar da péssima fase do rival. A vitória é fundamental para o Vovô seguir brigando na primeira página da tabela e, principalmente, manter uma diferença segura da zona de rebaixamento. O alvinegro já tropeçou mais do que deveria em casa e, contra o clube paulista, isso não pode acontecer", avalia o jornalista do O POVO.