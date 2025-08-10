Transmissão de Palmeiras x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 10

Transmissão de Palmeiras x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 10Pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Ceará duelam hoje, 10, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, domingo (10/8), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
+ Escalação: como Palmeiras e Ceará vão a campo neste domingo, 10
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view) e na Globo (canal de TV aberta).
Transmissão de Palmeiras x Ceará: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 10
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
- Globo: canal de TV aberta
Brasileirão: dia e horário do jogo
Domingo, 10 de agosto (10/8), às 16 horas (horário de Brasília)
Onde será Palmeiras x Ceará
Allianz, Parque, São Paulo (SP)