Transmissão de Palmeiras x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 10

Pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Ceará duelam hoje, 10, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, domingo (10/8), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

 + Escalação: como Palmeiras e Ceará vão a campo neste domingo, 10

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view) e na Globo (canal de TV aberta).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Globo: canal de TV aberta

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Flamengo

Domingo, 10 de agosto (10/8), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Ceará 

Allianz, Parque, São Paulo (SP)

