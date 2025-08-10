Escalação: como Palmeiras e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 10, às 16 horas, no Allianz Parque (SP), em partida da 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 10 de agosto (10/8), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Palmeiras