Escalação: como Palmeiras e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 10, às 16 horas, no Allianz Parque (SP), em partida da 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 10 de agosto (10/8), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Palmeiras 

4-2-3-1: Weverton; Piquerez, Micael, Gustavo Gómez e Giay; Lucas Evangelista e Anibal Moreno; Ramón Sosa, Maurício e Facundo Torres; Vitor Roque. Tec: Abel Ferreira.

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Matheus Bahia, Willian Machado, Marllon e Fabiano; Richardson, Lucas Mugni e Dieguinho; Lourenço, Pedro Raul e Galeano  Téc: Léo Condé. 

