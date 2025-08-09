Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Pedro Raul, atacante do Ceará, está confiante em boa atuação do Vovô diante do Palmeiras / Crédito: Fernanda Barros

Em busca de dar sequência ao bom momento na temporada, o Ceará visita o Palmeiras neste domingo, 10, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô mira a vitória fora de casa para tentar subir na tabela de classificação. Atualmente, o time é o 12º colocado, com 22 pontos somados. Do outro lado, o Alviverde, que é terceiro com 33 pontos, tem o objetivo de se aproximar dos líderes Flamengo e Cruzeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista, mais uma vez, com força máxima em campo. Sem suspensos ou lesionados, a expectativa é de que o treinador mantenha a base da equipe titular. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar por não ter tido nome publicado no BID da CBF. Zanocelo, por sua vez, foi regularizado e pode estrear. Ciente dos bons resultados que conquistou nos últimos jogos — venceu o Cruzeiro fora e arrancou empate do Flamengo em casa —, o Vovô quer utilizar a boa fase para ter atuação sólida visando um triunfo em solo paulista.

"A gente vai buscar a vitória contra qualquer adversário. Eles tiveram uma desclassificação na Copa do Brasil, devem estar se mobilizando bastante para esse jogo, mas a gente também está. A gente vem de dois bons resultados, o momento é bom. Temos que levar isso para dentro de campo para conseguir fazer o melhor jogo possível. Vai ser um jogo muito difícil, a gente já sabe da dificuldade que é jogar lá por causa do campo e do estilo de jogo do Abel, mas a gente já provou que está preparado para jogar contra qualquer adversário", disse Pedro Raul em entrevista coletiva na sexta-feira, 8. Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: como chega o Verdão O Palmeiras, por sua vez, encara o duelo contra o Ceará como uma chance de dar uma resposta ao seu torcedor após a eliminação para o Corinthians, em pleno Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no meio de semana. A equipe de Abel Ferreira tenta virar a chave para o Campeonato Brasileiro e reencontrar o caminho das vitórias.

Para o jogo, o Verdão conta com uma novidade: o lateral-direito Khellven, último reforço anunciado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado. Como vinha atuando pelo CSKA, da Rússia, o jogador está apto fisicamente. Por outro lado, o zagueiro Bruno Fuchs segue em recuperação de um edema na coxa esquerda. Sob cuidados do departamento médico, o camisa 3 ainda não foi liberado para treinar com o grupo e deve ser novamente desfalque para o confronto. Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do meia Lucas Mugni. O camisa 10 contribuiu com assistência no jogo ante o Flamengo e pode retomar o bom futebol. Ao todo, ele soma três gols e nove assistências em 32 jogos no ano. Já pelo lado do Palmeiras, o protagonismo tende a ser do também meia Maurício, que vem fazendo boa temporada e acumula 15 participações em gols em 31 partidas disputadas.

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Palmeiras se enfrentaram em 35 duelos, com 21 vitórias paulistas e quatro cearenses, além de 10 empates. No retrospecto recente, o Verdão leva a melhor com três triunfos consecutivos, incluindo as duas vitórias pela Copa do Brasil deste ano. O levantamento é do site oGol. Ceará x Flamengo pela Série A 2025: análise de Victor Barros "É o último jogo da sequência arrematadora do Ceará contra os postulantes ao título da Série A. Antes, o Alvinegro esperava pontuar pouco ou quase nada. Quatro pontos em dois jogos. Isso, todavia, não implica dizer que deva haver um relaxamento diante de um Palmeiras que vive, talvez, o pior momento da Era Abel Ferreira", avalia o jornalista do O POVO. Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: provável escalação Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé