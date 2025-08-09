Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste domingo, 10, no Allianz Parque, em duelo da 19ª rodada do certame nacional
Autor João Pedro Oliveira
João Pedro Oliveira
Em busca de dar sequência ao bom momento na temporada, o Ceará visita o Palmeiras neste domingo, 10, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No duelo, o Vovô mira a vitória fora de casa para tentar subir na tabela de classificação. Atualmente, o time é o 12º colocado, com 22 pontos somados. Do outro lado, o Alviverde, que é terceiro com 33 pontos, tem o objetivo de se aproximar dos líderes Flamengo e Cruzeiro. 

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista, mais uma vez, com força máxima em campo. Sem suspensos ou lesionados, a expectativa é de que o treinador mantenha a base da equipe titular. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar por não ter tido nome publicado no BID da CBF. Zanocelo, por sua vez, foi regularizado e pode estrear.

Ciente dos bons resultados que conquistou nos últimos jogos — venceu o Cruzeiro fora e arrancou empate do Flamengo em casa —, o Vovô quer utilizar a boa fase para ter atuação sólida visando um triunfo em solo paulista.

"A gente vai buscar a vitória contra qualquer adversário. Eles tiveram uma desclassificação na Copa do Brasil, devem estar se mobilizando bastante para esse jogo, mas a gente também está. A gente vem de dois bons resultados, o momento é bom. Temos que levar isso para dentro de campo para conseguir fazer o melhor jogo possível. Vai ser um jogo muito difícil, a gente já sabe da dificuldade que é jogar lá por causa do campo e do estilo de jogo do Abel, mas a gente já provou que está preparado para jogar contra qualquer adversário", disse Pedro Raul em entrevista coletiva na sexta-feira, 8.

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: como chega o Verdão

O Palmeiras, por sua vez, encara o duelo contra o Ceará como uma chance de dar uma resposta ao seu torcedor após a eliminação para o Corinthians, em pleno Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no meio de semana. A equipe de Abel Ferreira tenta virar a chave para o Campeonato Brasileiro e reencontrar o caminho das vitórias.

Para o jogo, o Verdão conta com uma novidade: o lateral-direito Khellven, último reforço anunciado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado. Como vinha atuando pelo CSKA, da Rússia, o jogador está apto fisicamente.

Por outro lado, o zagueiro Bruno Fuchs segue em recuperação de um edema na coxa esquerda. Sob cuidados do departamento médico, o camisa 3 ainda não foi liberado para treinar com o grupo e deve ser novamente desfalque para o confronto.

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do meia Lucas Mugni. O camisa 10 contribuiu com assistência no jogo ante o Flamengo e pode retomar o bom futebol. Ao todo, ele soma três gols e nove assistências em 32 jogos no ano. Já pelo lado do Palmeiras, o protagonismo tende a ser do também meia Maurício, que vem fazendo boa temporada e acumula 15 participações em gols em 31 partidas disputadas.

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Palmeiras se enfrentaram em 35 duelos, com 21 vitórias paulistas e quatro cearenses, além de 10 empates. No retrospecto recente, o Verdão leva a melhor com três triunfos consecutivos, incluindo as duas vitórias pela Copa do Brasil deste ano. O levantamento é do site oGol.

Ceará x Flamengo pela Série A 2025: análise de Victor Barros

"É o último jogo da sequência arrematadora do Ceará contra os postulantes ao título da Série A. Antes, o Alvinegro esperava pontuar pouco ou quase nada. Quatro pontos em dois jogos. Isso, todavia, não implica dizer que deva haver um relaxamento diante de um Palmeiras que vive, talvez, o pior momento da Era Abel Ferreira", avalia o jornalista do O POVO.

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: provável escalação

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Data: 10/8/2025
  • Horário: 16 horas
  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Andrey Luiz de Freitas/PR
  • VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG

Palmeiras x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Globo
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

