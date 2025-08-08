"Faz diferença", diz Pedro Raul, do Ceará, sobre trabalho psicológico com jogadores

Pedro Raul é artilheiro do Ceará em 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Artilheiro do Ceará em 2025, o atacante Pedro Raul comentou sobre o aspecto mental dos jogadores de futebol em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 8. Questionado sobre a pressão em cima da carreira profissional, o camisa 9 do Alvinegro admitiu que já fez trabalho psicológico e reforçou a importância de tal medida. "Eu fiz, no começo desse ano, um trabalho voltado para essa parte mental que me ajudou muito. Foi algo que me ensinou a trabalhar essa parte. Às vezes passa despercebido, às vezes as pessoas não dão tamanha importância, mas é uma coisa que tem que ser vista com bons olhos entre nós, atletas. Vejo pouca gente fazendo."