"Faz diferença", diz Pedro Raul, do Ceará, sobre trabalho psicológico com jogadores

"Faz diferença", diz Pedro Raul, do Ceará, sobre trabalho psicológico com jogadoresEm entrevista coletiva, camisa 9 do Alvinegro admitiu que já fez trabalho voltado para o aspecto mental e reforçou a importância de tal medida
Artilheiro do Ceará em 2025, o atacante Pedro Raul comentou sobre o aspecto mental dos jogadores de futebol em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 8. Questionado sobre a pressão em cima da carreira profissional, o camisa 9 do Alvinegro admitiu que já fez trabalho psicológico e reforçou a importância de tal medida.
"Eu fiz, no começo desse ano, um trabalho voltado para essa parte mental que me ajudou muito. Foi algo que me ensinou a trabalhar essa parte. Às vezes passa despercebido, às vezes as pessoas não dão tamanha importância, mas é uma coisa que tem que ser vista com bons olhos entre nós, atletas. Vejo pouca gente fazendo."
Na sequência, o jogador falou acerca das críticas desproporcionais, além de destacar, mais uma vez, que o cuidado com a mente "faz diferença" para a alta performance. Emprestado pelo Corinthians ao Ceará, o atacante já marcou 13 gols em 26 jogos pelo Vovô na temporada.
"Estamos sujeitos a muitos julgamentos que, se você se deixa levar, você acaba pondo em risco uma carreira. Eu busco me blindar, sei as coisas que tenho que melhorar, escuto muito, mas não me deixo levar com qualquer crítica. É saber identificar as críticas boas e ruins. Quando você erra, você não é o pior. Quando você acerta, também não é o melhor. A Série A exige o máximo de alta performance. Se as partes física, tática e técnica estiverem bem, mas a mental ruim, vai tudo por água abaixo. Eu me cobro muito para cuidar disso porque faz diferença", finalizou Pedro Raul.
Camisa 9 quer mais gols
Com 13 gols em 26 jogos pelo Alvinegro na temporada, o centroavante também exaltou a boa fase que vive no clube, mas admitiu que se cobra para balançar as redes mais vezes.
"Eu queria ter mais gols (risos). Infelizmente não consegui fazer gol em todos os jogos, é algo que me cobro bastante. Eu quero fazer gol todo jogo, mas eu também me cobro muito para ajudar a equipe. Sinto que tenho feito isso", disse.
