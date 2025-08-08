Ceará oficializa contratação por empréstimo do volante Zanocelo

Ceará oficializa contratação por empréstimo do volante ZanoceloAtleta é o segundo reforço do Vovô na atual janela do mercado da bola
O Ceará oficializou na tarde desta sexta-feira, 8, a contratação do segundo reforço da atual janela para o restante da temporada 2025. O volante Vinicius Zanocelo, pertencente ao Santos, assinou um contrato de empréstimo com o Alvinegro de Porangabuçu até o final da atual temporada.
O jogador esteve já na última quinta-feira, 7, no Carlos Alencar Pinto, quando realizou exames médicos e firmou a assinatura de contrato. Com passagem recente pelo futebol cearense, quando atual pelo Fortaleza, o jogador de 24 anos chega ao Vovô após duas temporadas no Estoril, de Portugal.
No clube europeu, ele atuou por 31 partidas, chegando a marcar dois gols pela Liga Portuguesa. Com o fim da temporada europeia, o atleta chegou a receber proposta para permanecer em Portugal e também para ir ao Oriente Médio, mas expressou ao clube santista o desejo de jogar na Série A, o que casou com o interesse do Ceará pelo jogador.
Internamente, o Ceará avalia que, além das qualidades técnicas como saída de bola, o jogador também agrega por atuar como primeiro e segundo volante. (Com Horácio Neto/O POVO CBN)
