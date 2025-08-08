Ceará negocia empréstimo do meia Rodriguinho, do Cruzeiro

Ceará negocia empréstimo do meia Rodriguinho, do CruzeiroO armador foi destaque do América-MG na Série B de 2024 e teve poucos minutos em 2025 pela ampla concorrência no ataque do Cruzeiro
O Ceará tem esquentado a busca por novos jogadores para o setor ofensivo no mercado da bola e o nome da vez é o meia Rodriguinho, do Cruzeiro, destaque do América-MG na Série B de 2024. A informação foi veiculada inicialmente pela página Central da Toca e confirmada pelo Esportes O POVO.
Conforme apurou a reportagem, a negociação caminha para um desfecho positivo, com o empréstimo do jogador ao Alvinegro de Porangabuçu. O armador de 22 anos atua como camisa 10, mas já atuou como segundo atacante e gosta de cair pelos lados do campo.
Em 2025, Rodriguinho fez oito jogos pelo Cruzeiro e não balançou as redes. Contudo, com a camisa do América-MG, completou 65 jogos como profissional, anotando sete gols e contribuindo com sete assistências. Com Condé, pode ser transformado em um ponta, posto que o Vovô conta com Vina, Mugni e Matheus Araújo como meias. O meia também é cobrador de bolas paradas.
Vovô negocia com outros dois jogadores
Além do meia, o Ceará também tem conversas em andamento com o ponta Paulo Baya, do Flumiense, e com o atacante argentino Lautaro Díaz, companheiro de elenco de Rodriguinho no Cruzeiro. Caso concretizadas, as contratações se juntam ao meia Vina — que também chegou e já foi apresentado — e ao volante Zanocelo, que já está em Porangabuçu, restando o anúncio oficial do Alvinegro.