Ceará negocia empréstimo do meia Rodriguinho, do Cruzeiro

O armador foi destaque do América-MG na Série B de 2024 e teve poucos minutos em 2025 pela ampla concorrência no ataque do Cruzeiro

O Ceará tem esquentado a busca por novos jogadores para o setor ofensivo no mercado da bola e o nome da vez é o meia Rodriguinho, do Cruzeiro, destaque do América-MG na Série B de 2024. A informação foi veiculada inicialmente pela página Central da Toca e confirmada pelo Esportes O POVO.

Conforme apurou a reportagem, a negociação caminha para um desfecho positivo, com o empréstimo do jogador ao Alvinegro de Porangabuçu. O armador de 22 anos atua como camisa 10, mas já atuou como segundo atacante e gosta de cair pelos lados do campo.