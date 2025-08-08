Artilheiro do Ceará, Pedro Raul destaca boa fase, mas admite: "Queria ter mais gols""Faz diferença", diz Pedro Raul, do Ceará, sobre trabalho mental em jogadores de futebol Pedro Raul destaca boa fase no Ceará, mas afirma: "Queria ter mais gols"
Um dos principais destaques do Ceará na temporada, o centroavante Pedro Raul concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 8, em Porangabuçu. Na ocasião, o camisa 9 do Vovô exaltou a boa fase que vive no clube, mas admitiu que se cobra para fazer mais gols.
"Eu queria ter mais gols (risos). Infelizmente não consegui fazer gol em todos os jogos, é algo que me cobro bastante. Eu quero fazer gol todo jogo, mas eu também me cobro muito para ajudar a equipe. Eu sinto que tenho feito isso", disse.
Com 13 gols em 26 jogos pelo Alvinegro, o atacante é artilheiro isolado da equipe no ano. Por isso, celebrou a "sinergia" que tem com os companheiros e projetou o segundo semestre, que tende a ser cada vez mais competitivo.
"É um momento muito especial, é um ano muito bom que tenho vivido. Meu estilo de jogo casou muito com a nossa equipe. Tenho muito mais a melhorar, quero fazer mais gols e ajudar a equipe. Desde que cheguei aqui, bateu essa sinergia com o grupo. Espero que o segundo semestre seja tão bom quanto o primeiro", comentou o jogador, que está emprestado pelo Corinthians ao time cearense até o fim do Brasileirão.
Duelo contra o Palmeiras
Na coletiva, Pedro Raul também projetou o confronto ante o Palmeiras, que acontece neste domingo, 10, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Os times se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
"A gente vai buscar a vitória contra qualquer adversário. Eles tiveram uma desclassificação na Copa do Brasil, devem estar se mobilizando bastante para esse jogo, mas a gente também está. A gente vem de dois bons resultados, o momento é bom. Temos que levar isso para dentro de campo para conseguir fazer o melhor jogo possível. Vai ser um jogo muito difícil, a gente já sabe da dificuldade que é jogar lá por causa do campo e do estilo de jogo do Abel, mas a gente já provou que está preparado para jogar contra qualquer adversário."