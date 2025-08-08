Artilheiro do Ceará, Pedro Raul destaca boa fase, mas admite: "Queria ter mais gols"

Pedro Raul, atacante do Ceará, durante entrevista coletiva em Porangabuçu / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Um dos principais destaques do Ceará na temporada, o centroavante Pedro Raul concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 8, em Porangabuçu. Na ocasião, o camisa 9 do Vovô exaltou a boa fase que vive no clube, mas admitiu que se cobra para fazer mais gols. "Eu queria ter mais gols (risos). Infelizmente não consegui fazer gol em todos os jogos, é algo que me cobro bastante. Eu quero fazer gol todo jogo, mas eu também me cobro muito para ajudar a equipe. Eu sinto que tenho feito isso", disse.