Ceará tenta contratação de Lautaro Díaz, do Cruzeiro, por empréstimo

Ceará tenta contratação de Lautaro Díaz, do Cruzeiro, por empréstimoO argentino chegou a ter um início positivo em sua passagem pelo Cabuloso, porém, teve uma queda de rendimento após sofrer algumas lesões
O Ceará enviou uma proposta de empréstimo para a contratação do atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro, na busca por reforços no mercado da bola. A informação foi divulgada inicialmente pelos jornalistas Samuel Venâncio e Rodrigo Cavalcante e confirmada pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
Lautaro foi anunciado pelo Cruzeiro em 1º de julho do ano passado por cerca de R$ 16 milhões junto ao Independiente del Valle, do Equador. O argentino chegou a ter um início positivo em sua passagem pelo Cabuloso, porém, teve uma queda de rendimento devido a lesões.
Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, o atacante argentino passou dois meses sem atuar e só voltou a entrar em campo nos acréscimos da vitória sobre o Botafogo, no último domingo.
Antes deste duelo, Lautaro havia jogado, pela última vez, no empate com o Unión Santa Fé-ARG, no último dia 28 de maio, pela Copa Sul-Americana. Nesta temporada, o jogador já foi acionado pelo Cruzeiro em 17 partidas, com dois gols marcados.
Com passagens por CA Estudiantes-ARG e Independiente del Valle-EQU — onde foi vice-campeão da Sul-Americana em 2024 —, Lautaro seria mais uma das tentativas de contratações para o ataque do escrete de Porangabuçu. Recentemente, o Alvinegro tentou a contratação do ponta Bryan Ramírez, da LDU-EQU, mas acabou esbarrando na alta pedida equatoriana.
Além dele, no último mês, a diretoria Alvinegra já havia negociado com o também ponta Juninho, do América-MG, entretanto, a lesão do jogador deu fim à negociação. Com isso, a única adição ao elenco Alvinegro nesta janela foi o retorno do meia Vina.