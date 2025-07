Ceará deveria contratar Vina para reforçar o ataque?

No programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 24, a bancada formada por Lucas Mota, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro discutiu se valeria apenas abrir negociação com o ex-camisa 29 do Vovô

Em meio à necessidade de reforços no Ceará, o nome de Vina é constantemente pedido por parte da torcida alvinegra. No programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 24, a bancada formada por Lucas Mota, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro discutiu se valeria apenas abrir negociação com o ex-camisa 29 do Vovô.